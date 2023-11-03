Ünlü yıldız o dehşet gecesini hiç unutmadı: Babam üç el ateş etti, mucize eseri bize bir şey olmadı

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Bir de o pırıltılı perdeyi bir kenara çekince ortaya çıkan başka ayrıntılar var. O ünlüler belki şimdi rahat yaşıyorlar ama ya geçmişleri?

Aralarından bazılarının huzurlu ailelerde dünyaya gelip sevgi dolu ortamlarda büyüdükleri doğru. Ama bazılarının geçmişinde, senaristlerin hayal gücünden çıkan en trajik filmleri bile aratmayacak bazı öyküler saklı.

SADECE ANNE- KIZ BAĞI DEĞİL... BİR TRAJEDİ ONLARI İYİCE YAKINLAŞTIRDI

İşte bu tarz geçmişe sahip olan ünlülerden biri de Charlize Theron. 48 yaşındaki Theron, güzelliğiyle, mesleki başarısıyla parmakla gösterilen ünlülerden.

Onun hayat yolculuğundaki en büyük destekçisi de annesi Gerda. Ne yaşarsa yaşasın Gerda Maritz, kızı Charlize Theron'un her zaman yanında.

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Belki de biliyorsunuzdur Gerda ile Charlize'i böylesine yakınlaştıran tek bağ anne- kızların doğuştan gelen bağı değil.

Onlar, aradan yıllar geçse de bir türlü unutamadıkları korkunç bir trajediyi de birlikte deneyimlediler.

Charlize Theron, Town and Country adlı dergiye verdiği röportajda hayatının o en karanlık gecesinin kendisini nasıl etkilediğini, sonradan yaptıklarına nasıl ilham kaynağı olduğunu anlattı.

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1991 YILINDA BİR HAZİRAN GECESİ DEHŞETİ YAŞADILAR

Belki bilenler vardır. Olayı kısaca hatırlatırsak... Charlize Theron henüz gencecik bir kızken, Güney Afrika'da yaşadıkları sırada bir gece babası Charles Jacobus Theron eve sarhoş olarak geldi.

Ayakta bile duramayan baba Charles, karısı Gerda ile kızı Charlize'i elindeki silahla vurmaya çalıştı. Gerda da kendisini ve kızını korumak için kocasını öldürdü.

Charlize Theron, yaptığı röportajda o geceyi bir kez daha hatırlayıp aile içi şiddetle ilgili bazı mesajlar verdi.

Yıllar önce yaşadığı o dehşet gecesinin, kadına yönelik şiddet konusunda çaba göstermesi için kendisine ilham verdiğini ifade etti.

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O TRAVMA HİÇ PEŞİNİ BIRAKMADI

Theron'un vurguladığı en önemli ayrıntı, yıllar önce yaşadığı o bir gecelik travmanın hayatının hiçbir döneminde etkisini azaltmadığı.

Güzel oyuncu "Cinsiyete dayalı bu şiddet hem Güney Afrika'da hem de dünyanın her yerinde karşımıza çıkıyor. Bir kadın olarak bunun farkına varmamak gerçekten zor" diye sözlerini sürdürdü.

Charlize Theron, daha önce de annesinin, kendilerini savunmak için babasını öldürdüğü o geceye dair konuşmuştu.

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O SIRADA HENÜZ 15 YAŞINDAYDI

Güzel oyuncunun anlattığına göre olaylar 1991 yılının bir haziran gecesinde gerçekleşti. O sırada Charlize Theron henüz 15 yaşındaydı.



"Babam eve sarhoş olarak geldi. Ayakta bile duramıyordu. Elinde bir silah vardı" diyerek dehşetin nasıl başladığını ifade etti Theron.

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Sonra olanları da şöyle anlattı: "Annemle birlikte benim yatak odamdaydık. Babam girmesin diye ikimiz de sırtımızı dayayıp kapıya yaslanıyorduk. Babam kapıya üç kez ateş etti. Birmucize eseri o kurşunlardan hiçbiri bize isabet etmedi."



Bu arada yine Theron'ın anlattığına göre annesi Gerda Maritz, kendisini ve kızını korumak için mücadeleye girişti.

Sonunda da kocasını öldürdü. Bu olay meşru müdafa kabul edildi veCharlize Theron'un annesi Gerda ceza almadı.

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O DEHŞET ŞU AN YAPTIKLARINA İLHAM VERDİ

Fakat böyle basitçe anlatılan bu olayın travması, aradan geçen bunca yıla rağmen Charlize Theron'u etkilemeyi sürdürüyor.

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Güzel oyuncu babasını hiç de iyi hatırlamıyor. Bunu da zaman zaman ifade ediyor zaten: "Benim babam hasta bir adamdı. Alkolikti. Onunla ilgili bende kalan tek şey bu. Çok umutsuz bir durumdu bu ve ailemiz bu durumun içinde sıkışıp kalmıştı."

Charlize Theron, böyle bir insanla birlikte yaşamanın bir sürü öngörülmez ayrıntıyla dolu olduğunu hatırlattı. Ona göre babasıyla yaşadıkları o korkunç deneyimin çok daha fazlası.

Belki 1991 yılının bir haziran gecesi yaşadıkları o büyük trajedi, Theron için büyük bir travma oldu. Ama yetişkin olup bilinç kazandığında da ona şu an yaptıkları için ilham verdi.



Charlize Theron, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak için çabalıyor şimdi. Bunun için de kurucusu olduğu Charlize Theron Africa Outreach Project ile birlikte bazı kampanyalar yürütüyor.