İnsan Kaynakları Mükemmellik Ödülleri’nde 5 altın ödül

İnsan kaynakları ve yetenek yönetimi alanında dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden Brandon Hall Group tarafından her yıl geleneksel olarak verilen HCM Excellence Awards sahiplerini buldu. Dünyanın dört bir yanından çok sayıda şirketin birçok farklı kriter göz önünde bulundurularak değerlendirmeye tabi tutulduğu etkinlikte, Çimsa toplam 12 ödüle layık görüldü. Çimsa tarafından hayata geçirilen “Gelecek Seninle Mümkün” projesi “En İyi Sosyal Sorumluluk ve Etki Programı”, “İşimiz Eşitlik” projesi “Çeşitlilik, Eşitlik, Kapsayıcılık ve Aidiyet Liderliğinde Mükemmeliyet”, “Saha Liderleri Akademisi” projesi “En İyi Profesyonel Gelişim Programı”, “Build On Plus Staj Programı” “Stajyer Seçim ve İşe Alımda En İyi Program” ve “Future Shapers” projesi “En İnovatif ve Yenilikçi Yetenek Kazanımı Programı” dallarında altın ödülün sahibi olmayı başardı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan şirketin İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Çörtelekoğlu, dünyada yaşanan dönüşümün, şirketlerin insan kaynakları anlayışlarını da kökten değiştirdiğinin altını çizerken, “Bu dönüşümü sahiplenmek, klasik ‘insan kaynakları’ anlayışını çok daha geniş perspektifte ‘yetenek yönetimi’ bakış açısıyla genişletmek bugün şirket olarak en büyük önceliklerimizden biri. Bunun için bir yandan sürdürülebilirlik ve dijitalleşme gibi global trendleri iş kültürümüze entegre ederken bir yandan da faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde sosyal kalkınmanın da öncülüğünü yapmaya çalışıyoruz. Tüm bunları yaparken de sadece çalışanlarımıza yol göstermekle kalmıyor, aynı yolu onlarla yürüyoruz. Onlara şirketin ticari başarılarından çok daha yüksek bir amaç sunuyoruz. Sürdürülebilirlik ve insan kaynakları alanında hayata geçirdiğimiz tüm projeler, aslında bu kültürün bir uzantısı. Bu çabalarımızın, dünyanın önde gelen platformları tarafından ödüllendirilmesi, bu yolda bizlere büyük motivasyon sağlıyor” dedi.