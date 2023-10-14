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‘Zübeyde, Analar ve Oğullar'... Akşener: Birebir yansıtmışlar

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#Ankara#Kahramanmaraş#Zübeyde Anne
‘Zübeyde, Analar ve Oğullar... Akşener: Birebir yansıtmışlar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2023 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mustafa Kemal Atatürk’ün annesinin hayatına odaklanan ‘Zübeyde, Analar ve Oğullar’ filminin galasına katıldı.

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Ankara’daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki filmi izledikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akşener, filmde emeği geçen herkese teşekkür etti. Akşener “Gerçekten içimize, kalbimize dokunan ve en önemlisi bire bir Zübeyde Anne’yi yansıtan bir film yapmışlar. İnanılmazdı çünkü benim ailemden dinlediğim hatıralar var. Birebir yansıtmışlar” dedi.

BÜYÜKLERİMİZ TANIYOR

15 yıl üniversitede Cumhuriyet tarihi anlattığını belirten Akşener, şöyle konuştu: “En büyük yanım, babamın amcası Atatürk’ün arkadaşı. Dolayısıyla ailemden dinlediğim çok hikâye var. Büyüklerimiz ailecek tanıyorlar. Ben Zübeyde Hanım’a zaman zaman çok haksızlık edildiğini düşündüm. Bu beni çok acıya sevk etmiştir. Film gerçekten muhteşemdi.”

‘Zübeyde, Analar ve Oğullar... Akşener: Birebir yansıtmışlar

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KAHRAMANMARAŞ ADAYI TAMAM

Bu arada Akşener dün de Kahramanmaraş’a giderek yerel seçimde belediye başkan adayını tanıttı. Akşener, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi başkan adayının 24. Dönem MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu olduğunu açıkladı. 

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#Ankara#Kahramanmaraş#Zübeyde Anne

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