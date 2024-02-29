Zorba ev sahibi

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İstanbul Beşiktaş’ta yaşayan Yonca Beşikoğlu, Fatih Ş.’nin sahibi olduğu daireye 2020 yılında kiracı olarak taşındı. Ancak bir süre sonra Fatih Ş., Yonca Beşikoğlu’nu tahliye etmek için dava açtı. Davayı Yonca Beşikoğlu kazandı. Beşikoğlu’nun iddiasına göre hayatını kâbusa çeviren olaylar dizisi bundan sonra başladı.

KAPIYA TAHTA DA ÇAKTI

Kiracısına karşı yıldırma ve eziyet politikasını her geçen gün artıran Fatih Ş., Yonca Beşikoğlu’nun evde olmadığı bir günü fırsat bilerek evin kapısının anahtarını değiştirdi ve kapının önüne tahta çaktı. Dışarıdan eve gelen Yonca Beşikoğlu, dairesinin önüne çakılan tahtayı görünce neye uğradığını şaşırdı. Anahtarını kilide taktığında kapıyı açamayan Beşikoğlu, evine giremedi.

‘İNSANLIK ONURUNA AYKIRI’

Ev sahibinin haksız şekilde çilingir getirerek kapısının kilidini değiştirdiğinin anlatıldığı şikâyet dilekçesinde, “Evin kilidini değiştiren ev sahibi bununla da kalmamış, konutu kullanılamaz hale getirmiştir. Su vanasını kapamıştır. Su vanası kapalı olduğu için doğalgaz sistemi de çalışmamaktadır. Kapısı kilitli olan Yonca Beşikoğlu, sokakta kalmamak için dairenin alt katında ardiyeye açılan kapıdan girmek zorunda kalmıştır. Bu durum insanlık onuruna aykırı ve rencide edicidir. Ev sahibi Fatih Ş. hakkında dava açılmasını talep ediyoruz” denildi.