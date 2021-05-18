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Davut CAN/İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 18.05.2021 - 13:38 | Son Güncelleme:

Zeynep ölü bulundu! Gözaltındaki annesinden kan donduran ifade

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Zeynep ölü bulundu! Gözaltındaki annesinden kan donduran ifade

İzmir'in Buca ilçesinde Zeynep V. (29) evinde ölü bulundu. Olayın ardından genç kızın annesi Ayşe V. polise gidip “Kızımı boğarak öldürdüm" diyerek teslim oldu. Zeynep V.’nin babası ve kardeşi de gözaltına alındı. Ayşe V.’nin ifadesinde, "Kızım uyuşturucu bağımlısıydı. Sürekli olarak bu yüzden aramızda kavga çıkıyordu. Yine kavga çıktı, boğuşurken yere düştük. Sonra onu eşarbımla boğdum" dediği belirtildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Laleli Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Ayşe V., kızı Zeynep V.'yi boğarak öldürdüğünü söyleyip teslim oldu. Ayşe V.'nin ifadesi doğrultusunda sağlık ekibiyle eve giden polisler, Zeynep V.'nin cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede Zeynep V.'nin boğularak öldürüldüğü belirlendi. Zeynep V.'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri Ayşe V. İle eşi Saffet V. ve oğlu Ömer V.'yi gözaltına aldı.

'EŞARBIMLA BOĞDUM'

Ayşe V.'nin polise verdiği ifadede, "Kızım uyuşturucu bağımlısıydı. Sürekli olarak bu yüzden aramızda kavga çıkıyordu. Yine kavga çıktı, boğuşurken yere düştük. Sonra onu eşarbımla boğdum" dedi.

Şüphelilerin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Zeynep ölü bulundu Gözaltındaki annesinden kan donduran ifade

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