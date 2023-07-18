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Zehra’nın katillerinin beraat talebine ret

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#Muğla#Milas#Zehra Bayır
Zehra’nın katillerinin beraat talebine ret
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 07:00

Muğla’nın Milas ilçesinde, çalıştığı eğlence mekanında öldürülüp, cesedi bahçedeki havuza atılan Zehra Bayır (18) cinayetiyle ilgili yargılanan tutuklu sanıklar İlimder İlter (24), ağabeyi Ömer İlter’in (45) ve Ünal Karakülah’ın yargılanmasına başlandı.

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İddianameye giren Muğla Adli Tıp Kurumu’nun otopsi raporunda Zehra’nın ölümünün genel beden travmasına bağlı kafatası, göğüs kemiği ve çok sayıda kot kırıklarıyla birlikte beyin, beyincik, beyin sapı ve omurilik kanaması ile beyin doku harabiyeti sonucu meydana geldiği ortaya konuldu. Şüpheliler tarafından cesedinin bir müddet dışarıda bekletildikten sonra da göletin içine bırakıldığı anlatıldı. Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen sanıkların beraat talepleri mahkemece reddedilerek, dava ertelendi.

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#Muğla#Milas#Zehra Bayır