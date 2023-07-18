Zehra’nın katillerinin beraat talebine ret

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İddianameye giren Muğla Adli Tıp Kurumu’nun otopsi raporunda Zehra’nın ölümünün genel beden travmasına bağlı kafatası, göğüs kemiği ve çok sayıda kot kırıklarıyla birlikte beyin, beyincik, beyin sapı ve omurilik kanaması ile beyin doku harabiyeti sonucu meydana geldiği ortaya konuldu. Şüpheliler tarafından cesedinin bir müddet dışarıda bekletildikten sonra da göletin içine bırakıldığı anlatıldı. Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen sanıkların beraat talepleri mahkemece reddedilerek, dava ertelendi.