Zehra’nın dramı

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Konya’dan 3 ay önce Muğla Milas’a çalışmaya gelen Zehra Bayır (18), madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için Selimiye Mahallesi’ndeki bir eğlence mekânında şarkı söylemeye başladı. İddiaya göre, Zehra Bayır’a, işletme sahipleri parasını biriktireceğini ve toplu para vereceğini söyleyerek bu süre içinde ödeme yapmadı. 24 Temmuz günü akşam saatlerinde, kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve yaklaşık 50 bin liralık alacağının olduğunu söyleyen Bayır ile işletme sahipleri tartıştı.

BAŞINA VURUP HAVUZA ATTILAR

Tartışmanın büyümesiyle işletme sahipleri sert bir cisimle Bayır’ın başına vurdu. Darbenin etkisiyle yere düşen Zehra Bayır'ı, işletmeciler daha sonra mekânın bahçesindeki havuza attı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, havuzdan çıkarılan Bayır’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma bölgede geniş çaplı araştırma yaptı.

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ŞÜPHELİLERDEN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcının incelemesinin ardından Zehra Bayır’ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp morguna kaldırıldı. İşlemlerin ardından Bayır’ın cenazesi, 26 Temmuz’da memleketi Konya’nın Karapınar ilçesine götürülerek toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma yürüten jandarma ekipleri H.K., Y.İ., T.K., T.İ., Ö.İ., Ü.K. ve İ.İ.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.İ., Ü.K. ve Ö.İ. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.