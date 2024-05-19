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Zehir tacirlerine geçit yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: Hepsi ele geçirildi

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#Bakan Yerlikaya#Uyuşturucu#Narkotik
Zehir tacirlerine geçit yok Bakan Yerlikaya açıkladı: Hepsi ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 08:13

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2 ayrı “NARKOÇELİK-17” operasyonlarında 1 ton 23 kg metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 6 uyuşturucu madde imalatçısının yakalandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz. Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kağıthane ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara’nın Güdül ve Gölbaşı ilçelerinde 10 ayrı adres ve 4 ayrı araca düzenlenen “NARKOÇELİK-17” operasyonlarında; 808kg sıvı Metamfetamin, 60 kg kristal Metamfetamin, 136 kg Aseton maddesi ve Muhtelif miktarda esrar ele geçirildi.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda ise; 147,5 kg sıvı metamfetamin ve 7.5 kg kristal metamfetamin ele geçirildi.

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Operasyonlar sonucu: 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve Hassas terazilere el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle

Zehir tacirlerine geçit yok Bakan Yerlikaya açıkladı: Hepsi ele geçirildi

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#Bakan Yerlikaya#Uyuşturucu#Narkotik

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