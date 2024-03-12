Z kuşağı hastalıkları: Tekno boyun parmak

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Teknoloji, son yıllarda hayatın her alanında vazgeçilmez olsa da kolaylıklarının yanı sıra hastalıkları da beraberinde getirdi. Romatem Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Alper Murat Ulaşlı, özellikle 12-25 yaş arası çocuk ve gençlerde sıkça görülmeye başlayan iki hastalık olduğunu belirterek, Z kuşağını etkileyen bu hastalıklardan ilkinin teknoboyun (techneck), ikincisinin ise teknoparmak (techthumb - yazıcı parmak) olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ulaşlı, yeni hastalıklarla ilgili şu bilgileri verdi:

12 YAŞINDA BAŞLIYOR

“Teknoloji hayatımızı kolaylaştırıyor, saatlerce kendisine bağlıyor ancak bize sağladığı faydalar gibi bizden götürdükleri de oluyor. Farkına varmadan saatlerce pozisyonumuzu bile değiştirmeden (kaymış ve boynumuzu bükmüş bir şekilde) duruyoruz. Bunu yaparken kaslarımız bir süre sonra yorulmaya başlıyor. Teknoboyun yanlış duruşla, uzun süre sabit kalıp kasların yorulması, omurganın aşınması dönemidir. Gençlerin yüzde 60-70’inde var. Boyun yapıları da değişiyor. Y kuşağında boyun düzleşmesi sıkça görülürken, Z kuşağında öne doğru kaymış bir boyun görüntüsüne rastlıyoruz. Uzun vadede omurgası, diskleri erken aşınmış, kambur bir nesil geliyor maalesef. Yapısal değişiklikler erken dönemde başlıyor. Şekil değişikliği önden, semptomlar geriden gidiyor. 12 yaştan başlayan bir durum var. Bu yaşlarda tedavi edilirse düzelme sağlanır. Birkaç basit önlem gençlerde fark yaratır.

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BAŞ AĞRISI YAPIYOR

Teknoboyun sırtı, beli kötü etkiliyor. Boyunda kaslar hep aynı pozisyonda kaldıkları için bir süre sonra baş ağrıları başlıyor. 20-30 dakikadan uzun süre aynı pozisyon kalmayı önermiyoruz. Her 10 dakikada bir pozisyonumuzu kontrol etmeliyiz. Kafa ağırlığı 5-6 kilodur. 15 derece öne eğildiğinizde, kafanızın ağırlığı iki katına çıkıyor. 30 derece eğildiğinizde 3 katına, 45 derece eğildiğinizde 4 katına, 60 derece eğildiğinizde 5-6 katına çıkıyor. Yani 5-6 kilo olan kafanızın ağırlığı 28 kiloya kadar çıkabiliyor. Bu kiloyu bir saat boyunca sabit biçimde kaldırmaya çalıştığınızda bir ton gibi gelmeye başlar. Böyle bir durumda uzun süre kasılı haldeki kas beslenemiyor, yeterince kan gelmiyor, içindeki damarlar büzülüyor ve yoruluyor. Kasta ağrı oluşuyor yani tabiri caizse ağlamaya başlıyor. Bu olay kronikleştiğinde kasılabilen yapı sertleşmiş bir bağ dokuya dönüyor. Kulunç dediğimiz şey bu.”

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30 DAKİKADA BİR 50 ADIM ATIN

Prof. Dr. Alper Murat Ulaşlı, bu iki tehlikeye karşı şu önerilerde bulundu: “Çalışanlar uygun oturma pozisyonunda olmalı, geçmişte sandalyenizde dik oturun diyorduk ama yeni trend otururken birazcık arkaya doğru yaslanmanız. Çok dik oturduğunuzda boyun kaslarınız sert oluyor. Bunun aksine hafifçe geriye yaslandığımızda beli ve boynu rahatlatmış oluyoruz. 30 dakikada bir kalkıp 50 adım atmanızı istiyoruz. Bilgisayar başında günlük 3-4 saatten fazla zaman geçirmeyi önermiyoruz. Yüksek klavye önermiyoruz. Aşırı ışıkta çalışılmasını önermiyoruz. Sık göz kırpmayı öneriyoruz. Gençlerde omurga eğriliği, boyun ağrıları kadın ve erkekte eşit. Yaşla birlikte bu durum kadınlarda artışa geçiyor. Daha çok yükleri olduğu için stres kadınlarda daha fazla. Fizik tedavi ile sağladığımız iyilik halinin kalıcılığını sağlamak için egzersiz şart.”

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FAZLA MESAJLAŞMA EKLEM AŞINDIRIYOR

Techthumb (teknoparmak) ise çok fazla mesaj atanlarda baş parmağın tendonlarında ödem, iltihabi bulgular ile ortaya çıkıyor. Kronikleştiğinde eklem aşınması ve ağrı yapıyor. Sosyal medyada zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Bunu kısıtlamalıyız. Ekran süremiz günlük neredeyse 7 saat. Boyun fıtığı, mekanik boyun ağrısı, sırt ve belde fıtık, sırt ve belin mekanik ağrıları, boyun mekanik ağrılarından dolayı baş ağrıları, dirsek, el bileğinde sinir sıkışmalarına bağlı parmaklarda uyuşukluklar, migren, uykusuzluk semptomları son dönemde sık görülüyor.