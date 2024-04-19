Yurt faciasında 16 yıl sonra cezalar arttı

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Toplam 16 yıl süren yargılama sonucunda yurt müdürü Hüseyin Çömlek’in cezası 10 yıldan 15 yıla, LPG şirketinin bölge müdürü İzzet Yanık’ın cezası 7 yıl 6 aydan 10 yıla çıktı. Şirket sorumlusunun 7 yıl 6 ay ceza alan İbrahim Yılmaz’ın değil, mali işler çalışanı Oğuz Cengiz olduğu beyanı üzerine yargılanan Cengiz de 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 8 sanık beraat etti. Mağdur 4 ailenin avukatı Hakkı Ünalmış, “Biz istinaf yoluyla bu insanların yeniden değerlendirilmesini ve yargı önüne çıkartılmasını, beraat edenlerin, beraatının bozulmasını talep edeceğiz” dedi.