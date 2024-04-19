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Yurt faciasında 16 yıl sonra cezalar arttı

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#KONYA#Kız Kuran Kursu#Patlama
Yurt faciasında 16 yıl sonra cezalar arttı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 07:00

KONYA’da, 2008 yılında, 17 öğrenciyle 1 eğitmenin öldüğü, 29 kişinin de yaralandığı ruhsatsız 3 katlı kız Kuran kursu binasının, gaz sıkışması kaynaklı patlamada çökmesine ilişkin 11 sanığın yargılandığı davadaki ilk kararın, Yargıtay tarafından bozulması sonrası yeniden karar çıktı.

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Toplam 16 yıl süren yargılama sonucunda yurt müdürü Hüseyin Çömlek’in cezası 10 yıldan 15 yıla, LPG şirketinin bölge müdürü İzzet Yanık’ın cezası 7 yıl 6 aydan 10 yıla çıktı. Şirket sorumlusunun 7 yıl 6 ay ceza alan İbrahim Yılmaz’ın değil, mali işler çalışanı Oğuz Cengiz olduğu beyanı üzerine yargılanan Cengiz de 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 8 sanık beraat etti. Mağdur 4 ailenin avukatı Hakkı Ünalmış, “Biz istinaf yoluyla bu insanların yeniden değerlendirilmesini ve yargı önüne çıkartılmasını, beraat edenlerin, beraatının bozulmasını talep edeceğiz” dedi. 

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#KONYA#Kız Kuran Kursu#Patlama

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