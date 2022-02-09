'Yunanistan kadar AB de suçlu'

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile Ankara’da yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Yunanistan’ın göçmenlere uyguladığı insanlık dışı muameleye değinen Çavuşoğlu, AB’nin tavrını ise şu sözlerle eleştirdi: “Maalesef Yunanistan uluslararası hukuka aykırı bir şekilde geri itme politikasını devam ettiriyor. Birçok göçmen bu nedenle hayatını kaybetti. Bunda Frontex de (AB sınır güvenliği birimi) Yunanistan’a yardımcı oluyor. Burada Yunanistan kadar AB’nin de suçu var.

TÜRKİYE YAPSA...

‘Yunanistan Avrupa’nın sınırlarını koruyor’ diye mazeretleri var. Oysa Avrupa’nın sınırları doğuda ve güneyde Türkiye’den başlar. Türkiye bunun onda birini yapsa nasıl eleştirileceğimizi biliyoruz. Geri ittikleri insanların kıyafet ve pasaportlarını alıp gönderiyorlar. Bu soğukta insanların kıyafetlerinin alınmasından bahsediyoruz. İnsan hakları savunucuları nerede? İnsan Hakları savunucularının başında Finlandiya geliyor. Umarım bu konuda bir uyarı yaparsınız. 19 masum insanın soğukta donarak ölmesinin sorumlusu Yunanistan ve bu konuda sessiz kalan Avrupa Birliği’dir.”

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise akşam saatlerinde Çavuşoğlu’nun açıklamalarına tepki gösterdi ve “Türkye’den ders almayacağız” dedi.

BLINKEN İLE GÖRÜŞME

Çavuşoğlu dün ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya - Ukrayna gerginliğindeki son gelişmeler gündeme geldi. Bakan Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasında gerilimin diyalog yoluyla azaltılmasına yönelik Türkiye’nin girişimleri hakkında mevkidaşı Blinken’a bilgi verdi.