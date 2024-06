Yunan adalarında 15 bin Türk

Haberin Devamı

TÜRKİYE’den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması Kurban Bayramı’nda yoğun talep gördü. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) İzmir BTK Başkanı Kıvanç Meriç, “Bu yoğunluğun negatif yansıdığı tek yer Rodos oldu. Rodos idaresinin yaptığı bir hatadan dolayı vatandaşlarımız kapıda mağduriyet yaşadı, acentelerin veya taşımacı şirketlerin hatası yoktu. Daha fazla turist Samos’a, Midilli’ye, Sakız’a gitti ama orada Rodos’taki gibi bir sıkıntı olmadı. Diğer adalarda da 3 saati geçen beklemeler oldu ancak gün içinde bitti. Rodos 2-3 günlüğüne kapılarını kapattı. Girişler bayramın 3’üncü gününden itibaren başladı fakat 4 günlük bir kayıp oldu” dedi.

Kıvanç Meriç

‘İLAÇ GİBİ GELDİ’

Bayramda Yunan adalarına akın olduğunu anlatan Meriç, şu bilgileri verdi: “Çünkü adalara artık daha fazla taşıma var. Eskiden sadece bir adaya giden şirketler, bugün diğer adalara da gidiyor. İlave seferler konuldu. Taşıyıcılar çoğaldığı için bu sefer turist sayısı da katlandı. Her adanın minimum günlük 300-400 kişi kotası var. Her adaya, vize alamamış günlük 300-400 ilave müşteri kapı vizesiyle giriyor. Midilli, Sakız, Samos, Kos, Rodos ve İstanköy Adası kotasını günler önce kapattı. Adaların her birine günde ortalama 2 bin 500 kişi gitti. 10 adanın 10’una da direkt hat yok, 6’sına direkt hat olduğu için onlarda yoğunluk yaşandı. Çünkü direkt hat olmayan yerlere belki günde bir sefer yapılırken Çeşme’den Sakız’a günde 8 sefer yapılabiliyor. 6 adayı günlük ortalama 12 bin ila 15 bin kişi ziyaret etti. Yunan adalarına gitmek moda oldu. Vize sıkıntısının yaşandığı dönemde kapı vizesi insanlara ilaç gibi geldi.”

'KAPI VİZESİ' DEĞİL SCHENGEN VERİLMELİ

- TÜRSAB olarak kapı vizesine karşı olduklarını dile getiren Meriç, şunları söyledi: “Tamamıyla kapı vizesinin olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Vatandaş rahatlıkla Schengen vizesi alabilme noktasına gelmeli. Tek bir adaya girip 7 gün kalabiliyorsunuz ama aynı ücrete Schengen vizesi alıp Avrupa’ya giderek istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Kapı vizesiyle vatandaştan bir kerede 60 Euro para alınması uygun değil. Türk vatandaşının Schengen ile minimum 5-6 aylık bir vize alıp yurtdışına rahatlıkta çıkabilmesi gerekiyor. Kapı vizesi güzel ama haksız bir çözüm.”