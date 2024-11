Yüksek sesle müzik dinleme kavgasında anne öldü

Haberin Devamı

Olay, önceki akşam Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Yüksek sesle müzik dinleyen G.S.Y. ile ağabeyi M.Y. arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Mahalle sakinleri araya girerek sokakta devam eden kavgayı ayırmaya çalıştı. M.Y. yanında bulunan bıçak ile ağabeyini bıçakladı. Ardından kardeşi G.S.Y ile N.Y. ve kavgayı ayırmaya çalışan annesi A.Y.’yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan anne A.Y. hastanede hayatını kaybetti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y. “Kasten öldürme”, “Kasten Yaralama” suçlarından adliyeye sevk edildi.