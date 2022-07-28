YTB'den ABD ve Kanada'daki Türk gençlerine yönelik 'Diaspora Savunuculuk Akademisi'

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Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), ABD ve Kanada'daki Türk gençlerine yönelik “Diaspora Savunuculuk Akademisi” düzenliyor. Gençler arasında kuvvetli bir bağ oluşturmayı hedefleyen program, savunuculuk ve lobicilik konularındaki farkındalığı artırmayı da amaçlıyor.

Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada'daki Türk toplumunun haklarını bilinçli bir şekilde savunacak gençlerin yetişmesi için “Diaspora Savunuculuk Akademisi” programı düzenliyor. Program, aynı zamanda ABD ve Kanada'da yaşayan Türk gençleri arasında kuvvetli bir bağ oluşturmayı hedefliyor. Programa katılım sağlayacak olan başarılı Türk gençleri, savunuculuk ve lobicilik başta olmak üzere birçok konuda alanında uzman isimler ve akademisyenlerden seminerler alacak. İnteraktif olarak gerçekleştirilecek olan akademi, ABD ve Kanada'da yaşayan gençlerin savunuculuk ile lobicilik konularındaki farkındalığını artırmayı ve Türk toplumunun haklarını daha bilinçli bir şekilde savunmalarını mümkün kılmayı amaçlıyor.

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PROGRAM ÇERÇEVESİNDE BEYAZ SARAY'A ZİYARET

Diaspora Savunuculuk Akademisi'ne katılan gençler, Beyaz Saray, ABD Kongresi, Dünya Bankası, IMF, ABD Dışişleri Bakanlığı gibi önemli ABD kurumlarına da ziyaretler gerçekleştirecek. Akademiye 20-30 yaş aralığındaki başarılı gençler kabul edilecek. “Diaspora Savunuculuk Akademisi”, 24-29 Eylül tarihleri arasında Washington'da düzenlenecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 25 AĞUSTOS

Programa ilişkin detaylı bilgi "https://www.ytb.gov.tr/savunuculukakademisi/" web sayfasında bulunuyor. Akademiye katılmak isteyen adayların 25 Ağustos tarihine kadar "obys.ytb.gov.tr" adresinden başvuru yapmaları gerekiyor.