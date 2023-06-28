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YTB Personel Daire Başkanı Duman trafik kazasında hayatını kaybetti

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#Tokat#Ankara#Pazar
YTB Personel Daire Başkanı Duman trafik kazasında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 20:35

Ankara'dan bayram ziyareti için memleketi Tokat'ta giden Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Personel Daire Başkanı Volkan Duman (38) yönetimindeki otomobil, Pazar ilçesinde virajlı yolda kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Kazada Duman yaşamını yitirdi. 

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Kaza öğleden sonra Tokat'ın Pazar ilçesi Ovayurt köyünde meydana geldi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Personel Daire Başkanı Volkan Duman, bayram ziyareti için Ankara'dan memleketi Tokat'a gitmek üzere yola çıktı. Duman yönetimindeki 06 VPD 60 plakalı otomobil, Ovayurt köyünden geçerken virajlı yolda kontrolden çıktı.

ARAÇ DEREDE TERS DÖNDÜ

Duman'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, dereye yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Suyun içerisinde ters vaziyette duran otomobilden çıkarılan Personel Daire Başkanı Volkan Duman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Duman'ın cansız bedeni otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

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#Tokat#Ankara#Pazar

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