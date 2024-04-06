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YSK'dan 'Kütahya' kararı: Oylar yeniden sayılacak... 'Van' kararının gerekçesi açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#YSK#Kütahya#Van
YSKdan Kütahya kararı: Oylar yeniden sayılacak... Van kararının gerekçesi açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2024 15:49

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kütahya'da oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Öte yandan YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı. Açıklamada, "Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği taşıdığı anlaşılmaktadır" denildi.

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YSK, Kütahya, Tokat Zile, Yozgat Kadışehri, Isparta Atabey, Samsun Vezirköprü, Samsun Bafra, Siirt Eruh, Kayseri Pınarbaşı, Zonguldak Nebioğlu, Zonguldak Elvanpazarcık ve Siirt’in Atabağı olmak üzere toplamda 1 il 7 ilçe ve 3 belde seçimlerinde yapılan itirazlar için karar verdi.

KÜTAHYA'DA OYLAR YENİDEN SAYILACAK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kütahya'da oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

KÜTAHYA'DA SEÇİM SONUÇLARI

YSK, VAN KARARININ GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Öte yandan YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı. Açıklamada, "Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği taşıdığı anlaşılmaktadır" denildi.

VAN SEÇİM SONUÇLARI

 

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#YSK#Kütahya#Van

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