YSK'dan 'Kütahya' kararı: Oylar yeniden sayılacak... 'Van' kararının gerekçesi açıklandı

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YSK, Kütahya, Tokat Zile, Yozgat Kadışehri, Isparta Atabey, Samsun Vezirköprü, Samsun Bafra, Siirt Eruh, Kayseri Pınarbaşı, Zonguldak Nebioğlu, Zonguldak Elvanpazarcık ve Siirt’in Atabağı olmak üzere toplamda 1 il 7 ilçe ve 3 belde seçimlerinde yapılan itirazlar için karar verdi.

KÜTAHYA'DA OYLAR YENİDEN SAYILACAK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kütahya'da oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

KÜTAHYA'DA SEÇİM SONUÇLARI

YSK, VAN KARARININ GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Öte yandan YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı. Açıklamada, "Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği taşıdığı anlaşılmaktadır" denildi.

VAN SEÇİM SONUÇLARI