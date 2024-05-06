31 Mart seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı... YSK Başkanı Yener: İlan edilen yerlerde 2 Haziran'da seçimler yenilenecektir

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İşte YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklamalarından satır başları:

Seçim süreci içerisinde tüm veriler siyasi partilerimizle paylaşılmıştır. Kesin seçim sonuçlarının ilanıyla birlikte tutanaklar internet sitemizde ıslak imzalı olarak tüm vatandaşlarımızın erişimine açılacaktır. 31 Mart Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde katılım oranı yüzde 78.12 olarak gerçekleşti.

"İLAN EDİLEN YERLEDE SEÇİMLER 2 HAZİRAN'DA YENİLENECEK"

31 Mart 2024 pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında yapılan itirazlar üzerine 2 Haziran 2024 tarihinde Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güney Kaya, Tunceli Mazgirt Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde seçimler yenilenecektir.

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30 büyükşehir belediye başkanlığından CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, YRP 1 belediye başkanlığı kazandı.

Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise 57 milyon 708.541 kayıtlı seçmen bulunmakta olup katılım oranı yüzde 78.11 olarak gerçekleşmiştir.

51 il belediye başkanlığında Adalet ve Kalkınma Partisi 12, İYİ Parti 1, Büyük Birlik Partisi 1, Yeniden Refah Partisi 1, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 7, Cumhuriyet Halk Partisi 21, Milliyetçi Hareket Partisi 8, belediye başkanlığı kazanmıştır.

919 ilçede ise 346 Adalet ve Kalkınma Partisi, 22 İYİ Parti, 1 Sol Parti, 13 Büyük Birlik Partisi, 1 Demokratik Sol Parti, 37 Yeniden Refah Partisi, 57 Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, 314 Cumhuriyet Halk Partisi, 2 Demokrat Parti, 114 Milliyetçi Hareket Partisi, 1 Türkiye İşçi Partisi, 1 Demokrasi ve Atılım Partisi, 1 Saadet Partisi, 9'da bağımsız aday seçimleri kazanmıştır.

316 belde belediye başkanlığında ise 168 Adalet ve Kalkınma Partisi, 7 İyi Parti, 1 Sol Parti, 6 Büyük Birlik Partisi, 1 Memleket Partisi, 1 Demokratik Sol Parti, 24 Yeniden Refah Partisi, 10 Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, 60 Cumhuriyet Halk Partisi, 1 Hür Dava Partisi, 3 Demokrat Parti, 96 Milliyetçi Hareket Partisi, 3 Demokrasi ve Atılım Partisi, 3 Saadet Partisi, 2'de bağımsız aday belediye başkanlığını kazanmıştır

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Seçimde emeği geçen siyasi partilerimize merkez teşkilatımıza, il ve ilçe seçim kurullarımıza, il ve ilçe seçim müdürlüklerimize, sandık görevlilerine çeşitli kademelerde görev alanlara paydaşlarımıza, desteklerini esirgemeyen bakanlıklarımıza, tüm güvenlik güçlerimize ve belediyelerimize en içten teşekkürlerimizi sunuyorum.

Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci yüzyılının son seçimlerini 14 ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının ilk seçimlerini 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştiren Yüksek Seçim Kurulunun değerli üyelerine, kurulumuzda yer alan siyasi parti temsilcilerimize ve tüm teşkilatımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

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Gerçekleşen seçimlerin ülkemize siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlere katılımından dolayı tüm vatandaşlarımıza ve siz değerli basın mensuplarına kurulumuz adına teşekkürlerimi sunuyorum.