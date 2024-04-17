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YSK Başkanı Ahmet Yener'den Hatay ve Ordu açıklaması

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#YSK#Ahmet Yener#Secim2024
YSK Başkanı Ahmet Yenerden Hatay ve Ordu açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 12:56

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, CHP'nin Hatay ve İYİ Parti'nin Ordu'daki seçim sonuçlarına yönelik itirazlarıyla ilgili, "Büyük ihtimalle bugün görüşülür" dedi.

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YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerin yaptığı itirazları değerlendirmeye devam ediyor. Bugün saat 14.00'te toplanacak kurul, siyasi partilerin yaptığı itirazlara ilişkin nihai kararları verecek. YSK Başkanı Yener, bugün yapılacak toplantının öncesinde basın mensupların sorularını yanıtladı.

Yener, CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları ve İYİ Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle yaptığı itirazlara ilişkin, "Büyük ihtimalle bugün görüşülür" dedi.

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#YSK#Ahmet Yener#Secim2024

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