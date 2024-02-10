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Yolda yürüyen 2 gence Afganistan uyruklu 6 kişiden bıçak ve kemerli saldırı

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#Aksaray#Polis#Saldırgan
Yolda yürüyen 2 gence Afganistan uyruklu 6 kişiden bıçak ve kemerli saldırı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2024 22:29

Aksaray'da, yolda yürürken Afganistan uyruklu 6 kişinin saldırısına uğrayan Oğuzhan T. (19) bıçakla karnından, arkadaşı E.Y.B. (15) ise gözüne aldığı kemer darbesiyle yaralandı. Kaçan saldırganlardan 4'ü yakalandı, 2'sinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Olay, saat 17.00 sıralarında Şeh Hamit Mahallesi 3306 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Oğuzhan T. ile arkadaşı E.Y.B., Kılıçaslan Parkında gezdikten sonra evlerine dönerken Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen 6 kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda Oğuzhan T. bıçakla karnından, E.Y.B. ise gözüne aldığı kemer darbesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 2 genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"BİR ANDA ÖNÜMÜZÜ KESTİLER"

Polis kaçan saldırganlardan 4'ünü yakalarken, 2'sinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.  Yaralılardan E.Y.B., "Biz yolda yürüyorduk, bir anda önümüzü kestiler. Arkadaşımı bıçakladılar ve bana da kemerle saldırdılar. Afganistan uyruklu 6 kişiydi. Daha sonra kaçtılar" dedi.

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#Aksaray#Polis#Saldırgan

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