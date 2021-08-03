MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYolcu otobüsünde iğrenç olay! Sapık muavin tutuklandı
GeriGündem Yolcu otobüsünde iğrenç olay! Sapık muavin tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 03.08.2021 - 22:57 | Son Güncelleme:

Yolcu otobüsünde iğrenç olay! Sapık muavin tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yolcu otobüsünde iğrenç olay! Sapık muavin tutuklandı

Muğla’dan Zonguldak’a gelen otobüsün muavini B.K., önündeki koltukta oturan genç kadına cinsel saldırıda bulundu. Suçunu itiraf eden B.K., tutuklandı.

Olay, geçen cuma günü Muğla’dan Zonguldak’a gelen yolcu otobüsünde meydana geldi. 24 yaşındaki kadın, Balıkesir civarında uyuduğu sırada saçında sıvı hissetti. Genç kadın, muavinin cinsel saldırısına uğradığını düşünerek Zonguldak’ta otobüsten iner inmez polise şikayette bulundu. Polis ekipleri muavin B.K.’yı gözaltına aldı. Genç kadın ifadesinde, otobüsün arka koltuğunun bir önündeki koltukta oturduğunu ve gece saatleri olduğu için de yolda uyuduğunu belirterek, uyandığında saçında sıvı olduğunu fark ettiğini belirtti.

MUAVİN TUTUKLANDI

B.K. ifadesinde genç kadına cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etti. B.K.’nın daha önce de cinsel suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi. Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında karşılaştırma yapılması için B.K.’dan DNA örneği alınarak Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., tutuklandı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi