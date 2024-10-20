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Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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#Trafik Kazası#Kaza#Niğde
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 10:50

Niğde’de karşı yönden gelen yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü E.T. hayatını kaybetti, otobüsteki 3 yolcu yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Niğde-Altunhisar kara yolu Yakacık mevkisinde meydana geldi. S.D yönetimindeki 51 BA 751 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen E.T’nin kullandığı 34 EAD 004 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü E.T.'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otobüste yaralanan 3 yolcu da ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazada ölen E.T.'nin cansız bedeni ise morga kaldırıldı. Otobüs sürücüsü S.D. jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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#Trafik Kazası#Kaza#Niğde

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