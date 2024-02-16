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Yol verme tartışmasında taksi şoförü İETT şoförünün üzerine yürüdü

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#Ataşehir#İETT#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2024 10:50

Ataşehir'de akşam saatlerinde taksi şoförü ile İETT şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. Ayazağa Yeşiltepe'de ise İETT şoförü ile diğer sürücüler arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Her iki tartışmayı da çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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Olay, akşam saatlerinde Ataşehir Örnek Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen taksi şoförü ile İETT şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. İddiaya göre taksici aracından inerek İETT şoförüne saldırmaya çalıştı.

Yol verme tartışmasında taksi şoförü İETT şoförünün üzerine yürüdü

Kavgayı çevrede bulunan vatandaşlar ayırdı. Olay nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yol verme tartışmasında taksi şoförü İETT şoförünün üzerine yürüdü

AYAZAĞA'DA İETT ŞOFÖRÜYLE SÜRÜCÜLERİN KAVGASI

Sarıyer Ayazağa Yeşiltepe'de ise iddiaya göre İETT şoförü ile diğer sürücüler arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmayı vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, sürücülerle İETT şoförünün tartışma sırasında birbilerine vurduğu görüldü.

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Yol verme tartışmasında taksi şoförü İETT şoförünün üzerine yürüdü

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#Ataşehir#İETT#Kavga

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