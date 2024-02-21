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Yol verme tartışmasında polis memuru ile annesini iki araç arasına sıkıştırdı

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#Kavga#Yol Verme Kavgası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2024 17:43

Samsun’un Atakum ilçesinde annesini tedavi için hastaneye götüren ve otomobilinden indirip kapıyı açan polis memuru A.E.(40) ile bu sırada yoldan çekilmesi için korna basan minibüs sürücüsü G.S.(50) arasında tartışma çıktı. A.E. ile annesi, G.S’nin üzerlerine sürdüğü minibüs ile otomobil arasında sıkışıp yaralandı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken. G.S., gözaltına alındı.

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Olay, Samsun’un Atakum ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahllesi’nde dün meydana geldi. İddiaya göre, polis memuru A.E. , annesi Durdane E.’yi (72) tedavisi için hastaneye götürdü. Otomobilini park ettikten sonra kapıyı açıp annesini indirmek isteyen A.E. ile bu sırada yoldan çekilmesini isteyip kornaya basan minibüs sürücüsü G.S.arasında tartışma çıktı.

Yol verme tartışmasında polis memuru ile annesini iki araç arasına sıkıştırdı

Olayın devamında G.S., A.E. ile Durdane E.’yi üzerine sürdüğü minibüs ile otomobil arasında sıkıştırıp yaraladı.

Yol verme tartışmasında polis memuru ile annesini iki araç arasına sıkıştırdı

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Yaralılar, tedavi için geldikleri hastanede tedaviye alınırken,. G.S. ise olay yerine sevk edilen polis ekiplerince gözaltına alındı. O anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Yol verme tartışmasında polis memuru ile annesini iki araç arasına sıkıştırdı

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#Samsun#Kavga#Yol Verme Kavgası

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