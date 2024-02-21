Yol verme tartışmasında polis memuru ile annesini iki araç arasına sıkıştırdı

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Olay, Samsun’un Atakum ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahllesi’nde dün meydana geldi. İddiaya göre, polis memuru A.E. , annesi Durdane E.’yi (72) tedavisi için hastaneye götürdü. Otomobilini park ettikten sonra kapıyı açıp annesini indirmek isteyen A.E. ile bu sırada yoldan çekilmesini isteyip kornaya basan minibüs sürücüsü G.S.arasında tartışma çıktı.

Olayın devamında G.S., A.E. ile Durdane E.’yi üzerine sürdüğü minibüs ile otomobil arasında sıkıştırıp yaraladı.

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Yaralılar, tedavi için geldikleri hastanede tedaviye alınırken,. G.S. ise olay yerine sevk edilen polis ekiplerince gözaltına alındı. O anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.