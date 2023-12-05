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Yoğun sis zincirleme kazaya neden oldu: 19 yaralı

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#Kaza#Zincirleme Kaza#Sis
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2023 10:42

Ağrı'da yoğun sis nedeniyle 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 19 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 08.00 sıralarında Ağrı-İran kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde meydana geldi. Yoğun sis ve buzlanma nedeni ile aralarında otobüs, midibüs, hafif ticari araç ve otomobilin bulunduğu 9 araç, zincirleme kazaya karıştı.

Yoğun sis zincirleme kazaya neden oldu: 19 yaralı

19 kişinin yaralandığı kazada Diyadin Belediyesi'ne ait midibüs, refüje yan yatarken, diğer araçlarda hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeni ile bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin araçları kaldırması ile yeniden trafiğe açıldı. 

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Yoğun sis zincirleme kazaya neden oldu: 19 yaralı

 

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#Kaza#Zincirleme Kaza#Sis

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