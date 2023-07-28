YKS’de kısa tercih listesi uyarısı... Acı sürpriz yaşamayın

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YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 20 Temmuz’da açıklandı. Şimdi sırada dün başlayan ve 8 Ağustos’a kadar devam edecek tercih süreci var. Peki adaylarbu dönemde nelere dikkat etmeli? Uzmanlara sorduk.

Bu yıl YKS’de başarı sıralamalarında sayısal ve sözel puan türünde geçen yıla göre çok farklılık olmadığını belirten Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt, “Eşit ağırlık puan türünde ise, geçen yıla göre başarı sıralamalarının çok daha iyi geldiğini görüyoruz. Sayısal puan türündeki adaylar tercihlerini başarı sıralarının yüzde 50 üstünden oluşturmaya başlamalı ve yüzde 100’ün altına kadar inmeli. Örneğin 100 bininci sıralamadaki bir aday,50 binlerden tercihlerini oluşturmaya başlamalı ve 200 bine kadar inmeli” dedi.

TEMKİNLİ OLUN

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Kısa tercih listesinin her zaman risk taşıdığına dikkat çeken Yeşilyurt, şunları söyledi: “Örneğin geçen yıl, yani 2022’de bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği ve matematik programlarının sıralamaları çok yükseldi. Bazı üniversitelerde 70-100 binlik yükselmeler dahi yaşandı. O yüzden tercih yapacaklar, 'Benim sıralamam bu bölüme yetiyor, mutlaka yerleşirim' diye düşünmemeli. Acı bir sürprizle karşılaşabilirler. Geniş tercih aralığı adayları sürprizlere karşı koruyacaktır. Temkinli olmakta yarar var. “

İSTEK SIRASI ÖNEMLİ

Cihan Yeşilyurt, YKS’de tercih yapacak adaylara önerilerini ise şöyle sıraladı:

- Adaylar istemedikleri bir bölümü kesinlikle listelerine eklememeli.

- Tercihler istek sırasına göre yapılmalı. Örneğin aday 18 binden alan bir bölümü daha çok istiyorsa 14 binden alan bir bölümün üzerine yazabilir.

- Programların son iki yılın kontenjanlarına ve başarı sıralamalarına da dikkat edilmeli. Örneğin 2022’de 100 kontenjanı olan bir bölüm, 2023’de 80 kontenjana düştüyse buranın başarı sırasının yükseleceği düşünülebilir.

- Yükseköğretim programlarının özel koşulları da mutlaka okunmalı.

KAYITLAR 28 AĞUSTOS’TA BAŞLAYACAK

Yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sitesi ve mobil uygulamasından duyurulacak. Kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

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AİLELERE 7 TAVSİYE

- ODTÜ Kıbrıs Kampusu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez tercih süre-ci ile ilgili olarak ailelere 7 tavsiye sıraladı:

1. Çocuklarınızın ihtiyaçlarına ve tercihlerine saygı duyun, fırsat verin.

2. Önerilerinizi sıralamadan önce dinleyin.

3. Yeniliklere açık olun.

4. Daha çok okuyun ve araştırın.

5. Çocuğunuzun mutluluğunu başarısının önüne koyun. Mutlu kişi eninde sonunda zaten başarılı da olur.

6. Gösteriş için çocuğu istemediği tercihlere yönlendirmeyin.

7. Asla ve asla zorlamayın.