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YKS çıkışı babası çiçeklerle karşılamıştı! Çimen yarışmaya katıldı! İşte kazandığı ödül miktarı

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#YKS#Çimen Gül#Kim Milyoner Olmak İster
YKS çıkışı babası çiçeklerle karşılamıştı Çimen yarışmaya katıldı İşte kazandığı ödül miktarı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 14:12

YKS çıkışında babasının çiçekle karşıladığı Çimen Gülen, "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasına katıldı. Yarışma boyunca yaşanan duygusal anlar ekran başındakilere de yansıdı. İşte Çimen'in kazandığı ödül miktarı...

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çıkışında babasının çiçeklerle karşıladığı anlarla Türkiye'nin takdirini toplayan Çimen Gülen, başarı yolculuğunu sürdürüyor. Genç yaşına rağmen azmi, duruşu ve kararlılığıyla dikkat çeken Gülen, katıldığı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında 100 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

Sunuculuğunu Oktay Kaynarca’nın yaptığı yarışmada sergilediği bilgi birikimi, özgüveni ve sakin tavırlarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Çimen Gülen, hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.

YKS çıkışı babası çiçeklerle karşılamıştı Çimen yarışmaya katıldı İşte kazandığı ödül miktarı

ÇİMEN BAŞARISIYLA ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDİYOR

Program sonunda Çimen’i tebrik eden Oktay Kaynarca, başarının mimarlarından biri olarak gösterdiği babasına da teşekkür ederek baba-kız arasındaki güçlü bağa dikkat çekti.

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Hayallerinin peşinden azimle koşan ve kısa sürede Türkiye’nin ilgiyle takip ettiği genç isimler arasında yerini alan Çimen Gülen, azmi ve başarısıyla örnek olmaya devam ediyor.

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#YKS#Çimen Gül#Kim Milyoner Olmak İster

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