Yıllarca duyduğumuz bu sözü sonunda gururla söyledik... "Houston, biz de istasyondayız"

Haberin Devamı

TÜRKİYE’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile 3 astronotun yer aldığı “Axiom-3 uzay misyonu” kapsamında, ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden 19 Ocak saat 00.49’da fırlatılan SpaceX’in Dragon uzay aracı, yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından dün TSİ 13.42’de Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) kenetlendi. Alper Gezeravcı ile İspanyol astronot Michael Lopez-Alegria, İtalyan Walter Villadei ve İsveçli Marcus Wandt’ı, uzay görevine 27 Eylül’de başlayan “Expedition 70” astronot ve kozmonotları istasyonda karşıladı. Uzay istasyonundaki astronot ve kozmonotlar , Axiom-3 ekibinin gelişini fotoğrafladı. Gezeravcı, kendilerini bekleyen ekip arkadaşlarına Türkiye’den götürdüğü hediyeleri verdi. İstasyonda halihazırda Rus, ABD, Japon ve Danimarkalı olmak üzere toplam 7 astronot ve kozmonot bulunuyordu. Gezeravcı ve ekibiyle bu sayı 11’e çıktı.

Haberin Devamı

14 GÜNDE 13 BİLİMSEL ÇALIŞMA YAPACAK

Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca kalacağı UUİ’de 13 farklı bilimsel deney üzerinde çalışacak. Bu deneylerin, mikro yer çekimi, uzay ortamında insan sağlığı, Tuz Gölü bitkisinin uzay ortamında araştırılması, katı-akışkan karışımların yerçekimsiz ortamda araştırılması gibi alanlarda olduğu bildirildi. Ax-3 misyonunun diğer üyeleri Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt da daha önceden belirlenen çok sayıda ve farklı alanlarda bilimsel çalışmalar gerçekleştirecek. Astronotlar, görevin tamamlanmasının ardından yine Dragon kapsülü ile istasyondan ayrılacak.

UUİ’deki 7 astronot ve kozmonot, Axiom-3 ekibini kapıda sarılarak karşıladı. Gezeravcı karşılama töreni sırasında, “Bizi kapıda karşıladığınız için teşekkür ederiz” diyerek espri yaptı.

DRAGON 4 ADIMDA KENETLENDİ

1- Motorlarını ateşleyerek rotasında ince ayar yaptı.

2- Ayardan sonra istasyona doğru 2 saat süren yolculuk yaptı.

3- Saat 13.42’de istasyona kenetlendi.

Haberin Devamı

4- İstasyona ulaşınca 45 dakika basıncın eşitlemesini bekledi.

* Kapsül, Dünya yüzeyinin 420 km üzerinde birkaç kez motorlarını ateşleyerek rotasında ince ayarlar yaptı.

* Düzeltme manevralarından sonra UUİ’ye yolculuk 2 saat kadar daha sürdü.

* UUİ mürettebatının yönettiği yakalama hamlesinin ardından Dragon’un UUİ’ye otomatik kenetlenme süreci başladı.

* Kenetlenmeden sonra iki aracın basınçlarının eşitlenmesi için yaklaşık 45 dakika beklendi. Dragon’un kapakları TSİ 15:30’da açıldı ve ilk Türk astronot Alper Gezeravcı UUİ’ye süzülerek geçti.

Dragon uzay aracı, yaklaşık 36 saat süren yolculuğunun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) 4 aşamada kenetlendi.

Haberin Devamı

UUİ’DE İLK KONUŞMA: İSTİKBAL GÖKLERDEDİR

ULUSLARARASI Uzay İstasyonu’nda Alper Gezeravcı ve 3 astronot için tören yapıldı. 14 gün boyunca bilimsel deneyler yapacak olan astronotlar, duygularını ifade etti. Gezeravcı, İngilizce olarak istasyonda bulunan mürettebata misafirperverlikleri için teşekkür etti. Bu yolculuğun, Türkiye tarihinde bir ilk olduğunu söyleyen Gezeravcı, bilim ve araştırma çalışmalarına katkıda bulunmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtip, sözlerine Türkçe devam etti. Gezeravcı, “Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, güçlü iradesiyle buraya adım atmamızı sağlayan devletimize ve imkânları bize sağlayan milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir” ifadelerini kullandı. Törenin son kısmında ise astronotların yakalarına rozet takıldı.

Haberin Devamı

TÜRKİYE TARİHİ ANA TANIKLIK ETTİ

Uzay aracının UUİ’ye kenetlenmesi Ankara’da Kızılay ve İstanbul’da Taksim gibi kent meydanlarına kurulan planetaryumlardan ilgiyle takip edildi. Yediden yetmişe pek çok kişi, uzay aracının UUİ’ye kenetlenişini izledi. Kenetlenme anı alkışlarla kutlandı. Tarihi anlar, televizyon ve internet üzerinden de canlı yayınlandı.