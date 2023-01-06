Yıllarca ameliyattan korktu, boynundan 800 gram kitle çıktı

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Uzun yıllar nefes darlığı nedeniyle uyumakta zorlanan ve ameliyat korkusu yaşadığı için doktora da gitmeyen kadın hasta, şikayetleri artınca yakınlarının zorlamasıyla hastaneye başvurdu. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Toker'in muayene ettiği hastanın boğazında büyük bir kitle tespit edildi. Op. Dr. Toker'in ikna çabaları ile hasta ameliyatı kabul etti. Operasyonla hastanın boğazından 800 gram ağırlığında kitle çıkarıldı. Hasta bir süre gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

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Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Toker, yapılan operasyon sonrası hastanın ameliyat korkusunu da yendiğini belirterek, "Bu vaka büyümeleri çok nadir görülen ama toplumumuzda sıkça görülen tiroit hastalığının örneklerinden biridir. Yıllarca hastalar ya doktora gelmekten korktukları için ya da ameliyattan koktukları için devasa büyüklüğe erişen kitleler şeklinde boyun ön bölgesinde görülebilir. 65 yaşındaki bu bayan hastamızda yıllarca doktora gelmekten çekinen ve ameliyat olmaktan da korkan bir hastamızdı. Onu ikna edip, başarılı bir ameliyatla kitleyi çıkardık. Hasta daha önce solunum sıkıntısı, görsel görünümün kötü oluşu, gece yatmakta zorluk çeken şikayetleri olan bir hastamızdı. Hastayı güler yüzlü, rengi açılmış, psikolojisi düzelmiş şekilde taburcu ettik" dedi.