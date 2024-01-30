Yılın mesleği dolandırıcılık uzmanlığı

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Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve profesyonel sosyal iş ağı Linkedln araştırmacılarınca yapılan araştırmada, Türkiye’de yılın öne çıkacak meslekle-ri tespit edildi. Listede yer alan ‘dolandırıcılık uzmanı’ pozisyonu ise teknolojik gelişmelerin getirdiği meslek kollarından biri olarak öne çıktı. Bu yıl öne çıkan mesleklerden bazıları şöyle:

1- DOLANDIRICILIK UZMANI: Bir kuruluşun finansal güvenliğini ve itibarını etkileyebilecek dolandırıcılık faaliyetlerini tespit etmek ve önlemekten sorumlu.

2- MÜŞTERİ BAŞARI UZMANI: Bir müşterinin satın aldığı ürün veya hizmetten eksiksiz olarak faydalanabilmesi için destek ve yardım sağlıyor.

3- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİKERİ: Çalışma alanlarını ve ekipmanları denetleyerek iş uygulamalarının sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygunluğunu takip ediyor.

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4- YAPAY ZEKÂ VE VERİ MÜHENDİSİ: Yapay zekâ çözümleri geliştirmek için teknik araçlar kullanıyor.

5- GÜVENCE YARDIMCISI: Finansal hizmetler alanında denetim, vergi danışmanlığı gibi işleri üstleniyor.

6- OYUN TASARIMCISI: Oyun konsolları, bilgisayar, telefon ve tablet gibi ortamlarda oynanan oyunların olay örgüsü, karakter ve görsel tasarımlarını oluşturuyor.

7- TESİS MÜHENDİSİ: Bina, tesis veya altyapı gibi birimlerin verimli ve etkili çalışmasını sağlamakla görevli.

8- HASTA KOORDİNATÖRÜ: Sağlık kuruluşu ile hasta arasında aracı oluyor.

9- LOJİSTİK OPERASYONLARI MÜDÜRÜ: Ürünlerin zamanında ve uygun maliyetli teslimatını sağlıyor.

10- TEKNİK DENETÇİ: Gemi filosunun bakım ve operasyonlarını yönetiyor.

SAHTEKÂRLARI YAKALIYOR

- İş ilanlarında dolandırıcılık (fraud) uzmanı olarak geçen bu meslek grubu; finansal dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı, kart dolandırıcılığı ve diğer benzer alanlarda çalışıyor. Görevleri dolandırıcılık faaliyetlerini izlemek, önlemek ve araştırmak olan bu kişiler genellikle bankalar, sigorta şirketleri ve diğer finansal kuruluşlarda görev alıyor. Çalıştıkları şirketlerde sahtecilik taktiklerini hızlı bir şekilde tanımlıyor ve olası kayıpları önlemek için harekete geçiyorlar. Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren matematik mühendisliği, istatistik gibi bölümlerinden mezun olan bu meslek grubu, dolandırıcılık faaliyetlerini önleyebilmek için çalışıyor.

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EN ÇOK İSTANBUL’DA ARANDI

- Listede yer alan diğer 5 meslek ise; sistem analisti, iç satış uzmanı, operasyon, kalite ve pazarlama asistanı pozisyonları oldu. Bu meslekler en çok İstanbul’da arandı.