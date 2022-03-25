Yetişemedik Eda

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ORDU’da yaşayan Sinan Şimşek (36) önceki gece doğum gününü sevgilisi Eda Evli (22) ile bir eğlence mekânında kutladı. Geç vakitlerde Şimşek’in, Altınordu ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ndeki evine gelen çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında başına geleceklerden korkan genç kadın, polisi aramak istedi, ancak çantasını Şimşek’in otomobilinde unuttuğu için bunu başaramadı. Şiddet görmeye başlayan ve bir ara fırsatını bulup Sinan Şimşek’in cep telefonuna Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) indiren Eda Evli’nin butona basması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

YİNE AYNI SAVUNMA: ALDATTI

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basan ekipler, kapı açılmayınca balkondan tırmanıp giriş kattaki daireye ulaştı. Ekipler, Eda Evli’nin yerde hareketsiz yattığını gördü. Bu sırada Şimşek balkon kapısını açıp polise teslim oldu. Boğazı ip benzeri bir cisimle sıkılan Eda Evli, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Adliyeye getirilen şüpheli gazetecilerin ‘pişman mısınız, neden yaptınız’ sorularına, “Pişmanım. Altı senemi verdim, beni aldattığı için” cevabını verdi. Sinan Şimşek, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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UZAKLAŞTIRMAYI KALDIRTMIŞ

Eda Evli’nin cenazesi, aile kabristanlığında toprağa verildi. Acılı anne Dilek, kızının tabutunun başında “Kızım kalksana, senin kalkma saatin geldi” diyerek ağıt yaktı. Eda Evli’nin geçen ay sosyal medyadan kendi fotoğrafını paylaşıp altına ‘El üstünde tut diye tabuta mı gireyim’ yazdığı da ortaya çıktı.

Öte yandan Şimşek ile Eda Evli arasında zaman zaman şiddet olaylarının yaşandığı, bu nedenle Sinan Şimşek hakkında verilen uzaklaştırma kararının Eda Evli’nin talebiyle geçen yıl kaldırıldığı öğrenildi.