Yerlikaya: Kamu düzenini bozmaya çalışan tüm yapılanmaları çökertip adalete teslim edeceğiz

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Polis okulunun mezuniyet törenine katılmak üzere Erzurum’a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, temaslarının ardından güvenlik toplantısı gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik toplantılarını şehir şehir gezerek yaptıklarını ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehirlerimizin huzur ve güvenliğini, yetkili tüm arkadaşlarımızla masaya yatırıyoruz. Bu toplantılarla vermek istediğimiz mesaj şudur; Türkiye Yüzyılı’nda teröre, onların iş birlikçilerine, zehir tacirlerine, organize suç örgütlerine suçta kibirlenenlere yer yoktur. Erzurum’dan bir kez daha ifade ediyorum; kim olursa olsunlar, kendini hukukun üstünde gören, kamu düzenimizi bozmaya çalışan tüm yapılanmaları çökertip adalete teslim edeceğiz" dedi.

"Hiç kimse ama hiç kimse, devletimizden ve milletimizden güçlü değildir" diyen Bakan Yerlikaya, "Binlerce yıllık devlet geleneğimizde düzeni sağlamak, milletin huzurunu tesis etmek esas vazifedir. Bugün de bu vazifenin sorumlusu 600 bin personeliyle gece gündüz, canla başla çalışan İçişleri Bakanlığı ailesidir" diye konuştu.

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"YAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI ARTACAK"

Bakan Yerlikaya, 4 Haziran-1 Aralık tarihleri arasında, son 180 günde, Erzurum’un daha huzurlu, daha güvenli olması için yapılan çalışmaları şöyle paylaştı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, 40 yıldır kardeşliğimize, birliğimize kasteden bölücü terör örgütü başta olmak üzere bütün terör örgütleriyle verdiğimiz mücadele bugün de amansız bir şekilde devam ediyor. Bu mücadele son terörist etkisiz hale getirilinceye ve bu terör belasını bu topraklardan kazıyıp atıncaya kadar devam edecek. Bu amaçla, bu dönemde Erzurum’da BTÖ PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ’a yönelik toplam 346 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda, 4 terörist etkisiz hale getirildi. 100 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 7’si tutuklandı, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Huzur ve güvenliğimize zarar veren organize suç örgütlerinin, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle bu 'şehir eşkıyalarının' işlediği suçlar, yanlarına kar kalmaz, kalamaz ve kalmayacaktır. Hepsini tek tek adalete teslim etmekte kararlıyız. Sokaklarımızı bu zorbalardan tamamen temizleyeceğiz. Bu amaçla da son 180 günde, Erzurum’da organize suç çetelerine yönelik düzenlenen 4 operasyonda 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 6 şahıs tutuklandı. Erzurum'da 1’i bölgesel, 1’i yerel olmak üzere toplamda 2 organize suç çetesi çökertildi.

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Erzurum’da zehir tacirlerine yönelik 630 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 878 şüpheli şahıs gözaltına alındı, 73 kişi ise tutuklandı. Geleceğimizi, göz aydınlığı çocuklarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı zehretmeye kararlıyız. Bir çocuğumuzu, bir evladımızı dahi bu uyuşturucu belasından kaybetmeye tahammülümüz yok. Düzensiz göçle mücadele ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle de mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Düzensiz göçle mücadelemizde Mobil Göç Noktası adını verdiğimiz araçlarımızı devreye soktuk. Mobil Göç Noktası uygulaması, stratejimizde yer alan, ‘Sahayı daraltma ve sınır dışı süreçlerini hızlandırmaya’ yönelik bir çalışma. Pilot il olarak 19 Temmuz 2023 tarihinde, ilk kez İstanbul’da uygulamaya başladık. Bugün itibarıyla ise Erzurum'da, 1 Mobil Göç Noktası aracımız hizmet veriyor. Bu uygulama ile sahadaki baskıyı artıracağız. Göreceksiniz, her geçen gün yakalanan düzensiz göçmen sayısı artacak. Erzurum ayrıca düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelede stratejik bir şehrimiz."

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"TÜRKİYE’NİN HUZURUNU MİLLETİMİZLE BİRLİKTE TESİS EDECEĞİZ"

Erzurum’da son 180 gün içerisinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 57 operasyon düzenlendiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Bu operasyonlar sonucunda 117 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 18 organizatör ise tutuklandı. 652 düzensiz göçmen ise yakalanarak geri gönderme merkezlerimizde bulunan Toplam 5.501 düzensiz göçmenle beraber sınır dışı edildi" dedi.

Toplantının sonunda vatandaşlara çağrıda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Buradan sizler aracılığıyla kıymetli Erzurumlu hemşehrilerime, yüreği vatan sevgisiyle dolu Dadaşlara bir çağrım var. Aslında bu çağrıyı gittiğimiz her ilimizde bıkmadan usanmadan tekrar ediyorum. Milletimizin huzuru ve selameti için yaptığımız mücadeleyi, canını ortaya koyarak, fedakarca çalışan kahramanlarla veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Lakin bu mücadele, hepimizin ama hepimizin, birlikte vermesi gereken bir mücadele. 7’den 70’e evde anne ve babalarla, okulda öğretmenlerimizle, mahallede muhtarlarımız, çarşıda esnafımız, sivil toplum kuruluşlarımız, toplumun tüm kesimlerini bu mücadelede en büyük paydaş olarak görüyoruz. Huzurumuzu bozan, güvenliğimize zarar veren bir çete, bir zehir taciri, bir tefeci, suç örgütü, kim olursa olsun lütfen 112‘yi arayarak ihbar edin. Sosyal medya hesaplarımıza yapılan yorumları da ihbar kabul ediyoruz. Bizlere bildirin. Göreceksiniz güvenlik birimlerimiz hemen müdahale edecekler. Ben Erzurumlu kardeşlerimin bu çağrımıza katılacaklarına, destek vereceklerine gönülden inanıyorum. Türkiye Yüzyılı’nda Türkiye’nin huzurunu milletimizle birlikte tesis edeceğiz" şeklinde konuştu.