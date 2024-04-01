Yerel Seçim Sonuçları 2024 | Zeydan Karalar güven tazeledi

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışı, yeniden aday gösterilen CHP’li Zeydan Karalar ve Cumhur İttifakı’nın adayı AK Parti’li Fatih Mehmet Kocaispir arasında geçti. Yüzde 42.82 oy oranıyla CHP’li Zeydan Karalar yeniden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilme başarısı gösterdi. Zeydan Karalar’ın en yakın rakibi AK Parti’li Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 37.55 oy aldı. İYİ Parti’li Ayyüce Türkeş Taş ise yüzde 4.13 oy aldı.

YÜREĞİR’DE BAŞA BAŞ

2019 yerel seçimlerinde Adana’da CHP’li Zeydan Karalar yüzde 53.63 oy ile seçimi kazanmıştı. Cumhur İttifakı’nın adayı MHP’li Hüseyin Sözlü ise yüzde 42.83 oranında oy almıştı. Adana’nın 15 ilçesinde ise CHP toplam 9 ilçede belediye başkanlığını kazandı. Seyhan, Çukurova, Karataş, Yumurtalık, Ceyhan, İmamoğlu, Aladağ, Pozantı ve Tufanbeyli ilçeleri CHP’li oldu.

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MHP Sarıçam, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde belediye başkanlıkları kazandı. Yeniden Refah Partisi Feke ilçesinde, bağımsız aday Mahmut Dal Saimbeyli ilçesinde başarılı oldu. Yüreğir’de ise gazetemiz baskıya girdiği 03.15’te AK Parti’li Halil Nacar 38.41, CHP’li Ali Demirçalı 40.41 oranında oy almıştı.

VAHAP SEÇER RAHAT KAZANDI

MERSİN’de CHP’den yeniden aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, seçimi kazanan isim oldu. Oyların yüzde 59.54’ini alan Vahap Seçer, üst üste ikinci defa seçim kazanma başarısı gösterirken en yakın rakibi Cumhur İttifakı adayı MHP’li Serdar Soydan yüzde 30.57 oranında oyda kaldı.

2019 yerel seçimlerinde CHP’li Vahap Seçer, yüzde 45.8 oy ile seçimi kazanmıştı. Cumhur İttifakı’nın adayı MHP’li Hamit Tuna ile yüzde 40.98 oyda kalmıştı.

13 ilçesi bulunan Mersin’de 7 ilçede seçmenin tercihi CHP’li adaylardan yana oldu. Anamur, Aydıncık, Silifke, Mezitli, Yenişehir, Toroslar ve Tarsus ilçelerinde CHP’li adaylar seçimi kazandı. MHP Bozyazı, Gülnar ve Erdemli ilçelerinde, İYİ Parti Mut ve Çamlıyayla ilçelerinde, DEM ise Akdeniz ilçesinde belediye başkanlıklarını kazandı.