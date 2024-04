Yerel Seçim Sonuçları 2024 | Sandık renkleri

Haberin Devamı

ATLI SEÇMENLER DÖRTNALA

- İZMİR Bornova’da at eğitmeni Faruk Ceren (48) oy kullanacağı Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu’na, Bayraklı’daki öğrencisi Melisa Onuk (18) ise Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’ne at üstünde gitti. Faruk Ceren “Yine can dostlarımızla geldik. Ata farkındalığa da dikkat çekmek istedik. Herkesten bu güzel dostlarımızı bir şekilde hayatlarının bir köşesine yerleştirmelerini istiyorum” diye konuştu.

At eğitmeni Faruk Ceren ile öğrencisi Melisa Onuk oy kullanacakları okullara at üstünde geldi.

Kocaeli Körfez’de Summani Yılmaz (35), oy kullanacağı Körfez İmam Hatip Ortaokulu’na 3 yaşındaki atı ‘Rüzgar’ ile gitti. Yılmaz’ı at üstünde görenler şaşırırken, bazıları ‘Rüzgar’ın yanına gidip başını okşadı. 20 yıldır ata bindiğini belirten Yılmaz, “Bu memleketin atlarla kazanıldığını insanlara göstermek istiyoruz” dedi.

Haberin Devamı

‘ZAZA’YLA GELDİ

Kayseri Hacılar’da yaşayan bazı kişiler de oy kullanacakları okula at sırtında gitti. Okula ‘Zaza’ isimli atı ile giden Bekir Erdem ve arkadaşlarını görenler ise cep telefonları ile bu anları kaydetti. Atlarını bağlayan üç arkadaş ardından oylarını kullandı. Kadir ÖZEN - Nazım Özgün ERBULAN - Samed Aydın SUN / DHA

TRANSFORMERS OY KULLANDI

- ANTALYA Manavgat’ta seçmenlerden biri, oy kullanacağı Ilıca Mehmet Ali Karamancı İlkokulu ve Ortaokulu’na ‘Transformers’ filminin karakterlerinden olan robot ‘Bumblebee’ kostümüyle gitti. Anne ve babalarıyla okula gelen çocuklar, ismi öğrenilemeyen robot kostümlü kişiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. - Mithat ABAKAN / DHA





Haberin Devamı

‘EFE’LER BOY GÖSTERDİ

- AYDIN Germencik’in kırsal Dampınar ve Çamköy mahallelerinde bir grup seçmen, sandık başına efe kıyafeti giyerek oy kullanmaya gitti. Körüklü çizme, ‘potur’ diye adlandırılan pantolon, cepken, silahlık, fes ve şal kuşaktan oluşan efe kıyafeti giyen seçmenler, büyük ilgi topladı. Mehmet Sarı, kahramanlık destanı yazan efelerin torunları olduklarını söyleyerek, her seçimde bu kıyafetlerle oy kullanmaya gittiklerini söyledi. - Burhan CEYHAN / DHA







KARAGÖZ’LE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

- BURSA’da, seçim dönemlerinde oy kullanmaya farklı kostümlerle giden tiyatro sanatçısı Bahtiyar Keskin (60), bu defa Karagöz kostümüyle Osmangazi’deki Sadi Etkeser İlkokulu’nda oyunu kullandı. Sandıkta oy veren Keskin’in kimlik tespiti, şapkası ve sakalı çıkarılıp yapıldı. Okula oy kullanmaya gelen diğer kişilerin şaşkın bakışları arasında oy kullanan Keskin, fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi. - Memet Can YEŞİLBAŞ/ DHA

Haberin Devamı

GİNELİ GELİNİN İLK HEYECANI

- İSTANBUL’dan Gine Cumhuriyeti’ne çalışmaya giden Emre Ercan, burada Safiatou Diallo ile tanıştı. Emre Ercan ve Safiatou Diallo bir süre sonra evlenme kararı alarak 11 yıl önce Türkiye’ye geldi. Emre Ercan ve Safiatou Diallo İstanbul’da evlendi. Türk vatandaşı olan Safiatou Diallo Ercan, Beyoğlu’ndaki Firuzağa İlköğretim Okulu’nda ilk oyunu kullandı. - Zeki GÜNAL / DHA





‘MADENCİ HER YERDE’ DEDİ

- ZONGULDAK’ta yaşayan ve Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan 10 yıllık madenci Muhammet Kaya (35), işçi elbisesi, bareti ve kemençesiyle Rat Mahallesi’nde eski karakol binasına kurulan sandıkta oy kullanmaya gitti. Kaya, “Madenci elbisesiyle gelme sebebim, madencilerin her zaman her yerde hatırlanmasını sağlamaktır. Benim bir sloganım var, ‘Madenci her yerde’ diye. Madenciler olarak sadece maden ocaklarında değil, imkan verildiğinde her yerde elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz, depremde de olduğu gibi” dedi. m Ali Sencer ARSLAN / DHA

Haberin Devamı

DÜNYANIN EN UZUNLARI SEÇİMİNİ YAPTI

- DÜNYANIN en uzun adamı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren 2 metre 51 santimetre boyundaki Mardinli Sultan Kösen, Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde oyunu Derik’in kırsal Alibey Mahallesi’nin Kurudere mezrasındaki ilkokulda kullandı. Mahallenin Dede mezrasında yaşayan ve yürüme güçlüğü çeken Kösen, oy vermeye babası Abdulkadir ve kardeşi Şeyhmus ile geldi. Kösen, oyunu kullandıktan sonra diğer seçmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

EVİNDE KULLANDI

Dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren, 2 metre 15 santim boyundaki weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi (27) ise oy kullanmak için seyyar sandık uygulaması için başvuruda bulundu.

Haberin Devamı

Bunun üzerine ilçe seçim kurulu görevlileri, Gelgi’nin Tuğra Sokak Emek Mahallesi’ndeki evine gitti. Gelgi, 8801 nolu seyyar sandıkta oyunu kullandı. - Emrullah KARAKAŞ / Murat ÖZELCİ / DHA