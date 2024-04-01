Yerel Seçim Sonuçları 2024 | Sandığa kan bulaştı

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DİYARBAKIR

DİYARBAKIR Sur’a bağlı kırsal Ağaçlıdere Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde oy verme işlemi sırasında muhtarlık seçim süreciyle ilgili olarak çıkan tartışma, giderek büyüyerek silahlı, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Emin Çelik (44), vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti, 2’si ağır 11 kişi yaralandı. Emin Çelik’in DEM Parti’li sandık görevlisi olduğu ortaya çıktı. Kavga nedeniyle sağlık ekipleri olay yerine girmekte zorlanırken, bölgeye takviye jandarma ekipleri sevk edildi.

Takviye ekiplerin gelmesi ile olay yerine gitmeye çalışan sağlık ekipleri ile gazeteciler, tarafların taşlı ve silahlı saldırısına uğradı. Gazetecilerin bulunduğu otomobilin lastiğine de mermi isabet ederken, 2 ambulans hasar gördü. Görevliler ve gazeteciler güvenli alana geçerken, jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Ağaçlıdere Mahallesi giriş çıkışlara kapatılırken, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılan 11 yaralının tedavileri sürüyor.

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Valilik’ten olayla ilgili “Mahallede geniş çaplı güvenlik tedbiri alınmış olup olay bölgesinde Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan 70 personel, 1’i helikopter ile olmak üzere JÖH Tabur Komutanlığı’ndan 3 tim (37 personel), Diyarbakır’a takviye olarak görevlendirilen Bingöl Jandarma Komando Tabur Komutanlığı’ndan 4 Jandarma Komando Timi (58 personel) müdahale için takviye gönderilmiştir” açıklaması yapıldı.

Bursa Mustafakemalpaşa’ya bağlı kırsal Taşpınar Mahallesi’nde 3 muhtar adayından 2’si akrabası olan Yusuf Yiğit’e, iddiaya göre, akrabası olmayan adayı desteklediği gerekçesiyle yakınları tarafından husumet beslenmeye başlandı. Önceki gece mahalledeki bir düğün salonunda düzenlenen eğlenceye giden Yiğit, burada amcasının oğulları E.Y. ve M.Y. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın ardından E.Y. ile M.Y., araçlarından aldıkları pompalı tüfekle Yusuf Yiğit’e ateş açtı. Boynundan vurulan Yusuf Yiğit ağır yaralanırken, salonda bulunan ve saçmaların isabet ettiği Simge Ertaş (24) ile G.A.B. (3) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yusuf Yiğit doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Simge Ertaş ile G.A.B. ise hastaneye sevk edildi.

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Jandarma, kaçan E.Y. ile M.Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Siirt’teki Konacık köyünde dün öğle saatlerinde iki grup arasında oy verme işlemi sırasında tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada İhsan Altın (54), Okan Altın (30), Oktay Altın (27) ve 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İhsan Altın, kurtarılamadı. Şüpheli B.K. tabancası ile yakalandı. - Burak EMEK - Gıyasettin TETİK - Akif ÖZALP/DHA

ŞANLIURFA

TOPLU OY GERGİNLİĞİ

- ŞANLIURFA Halfeti’ye bağlı Hilalli Mahallesi’ndeki Hilalli İlkokulu’nda dün sabah oy verme işlemi başladıktan kısa süre sonra tartışma çıktı. İddiaya göre bir grup, müşahitleri dışarı çıkararak toplu oy kullanmak istedi. Buna itiraz eden 1 avukat ile Yeniden Refah Partisi’nden 2 sandık müşahidi, arbede sırasında darp edildi. Olay ile ilgili tutanak tutulurken, itirazlar sonrası sandıkta oy verme işlemi durduruldu. Olayı duyan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan da okula gitti. Öcalan kalabalık tarafından uzaklaştırılırken, jandarma okul ve çevresinde önlem aldı.

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MUHTARLIK KAVGASI

Kent merkezi ile Harran ve Bozova ilçelerindeki bazı mahallelerde de ‘muhtarlık’ seçimleri nedeniyle kavgalar çıktı. Muhtar adayı yakınları arasında çıkan kavgalarda 4’ü tabanca ile olmak üzere 15 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, 6 şüpheli gözaltına alındı. Bozova ilçesi Ürünlü Mahallesi’ndeki kavga ise jandarmanın hava ateş açması ile sonlandırıldı.

Güneş Mahallesi’nde ise muhtarlık için oy kullanan iki grup arasında dün öğle saatlerinde sınıfta çıkan tartışma, okulun bahçesine taşıp tarafların yakınlarının da katılımıyla kavgaya dönüştü. Sopaların da kullanıldığı kavgada aralarında kadınların da olduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kalabalık ise jandarma ekiplerince okul çevresinden uzaklaştırıldı. - Ali LEYLAK - Ömer ŞULUL / DHA