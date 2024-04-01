Yerel Seçim Sonuçları 2024 | Akdeniz: Muhittin Böcek ilki başardı

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AK Parti Büyükşehir adayı Hakan Tütüncü ise yüzde 39.84 oy alarak yarışı ikinci sırada tamamladı. Bu sonuçlara göre; 19 ilçenin 16’sını CHP, 2’sini AK Parti, 1 ilçeyi ise Demokrat Parti kazanmış oldu.

4 İLÇEDE BÜYÜK SÜRPRİZ

Seçimdeki en büyük sürpriz ise Alanya, Kepez, Aksu ve Kumluca ilçelerinde yaşandı. 2 dönemdir MHP Başkan adayı Adem Murat Yücel’in yönettiği Alanya’da CHP Başkan adayı Osman Tarık Özçelik yüzde 46.17 oy alarak seçimi önde tamamladı. MHP adayı Yücel ise yüzde 26.18 oy oranında kaldı. AK Parti’nin 3 dönemdir yönettiği Kepez’de de değişim yaşandı. CHP Kepez adayı Mesut Kocagöz, yüzde 44.8 oy alarak AK Parti adayı Rıza Sümer’i geride bıraktı. Yine 2 dönemdir AK Parti’de olan Aksu’da CHP Belediye Başkan adayı İsa Yıldırım yüzde 56.1 oy alarak seçimi önde tamamladı. AK Parti Aksu adayı Durmuş Kaan Şahin ise yüzde 35.51 oy alarak seçimi ikinci sırada tamamladı. Kumluca’da ise Demokrat Parti Belediye Başkan adayı Mesut Avcıoğlu büyük sürpriz yaparak yüzde 42.97 oy oranına ulaşarak başkanlık yarışında ipi göğüsleyen isim oldu. İkinci sıradaki AK Parti adayı Hüseyin Orhantekin yüzde 40.49, CHP’li mevcut Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ise yüzde 8.91 oy oranı ile seçimi üçüncü sırada tamamladı.

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BURDUR ERCENGİZ’LE DEVAM DEDİ

Burdur’da CHP Belediye Başkan adayı Ali Orkun Ercengiz, yüzde 46.28 oy alarak 3’üncü kez belediye başkanı olarak seçildi. Ercengiz’in rakibi AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek ise yüzde 42.89 oy alarak seçimi ikinci sırada tamamladı.

ISPARTA’DA ZAFER AK PARTİ’NİN

Isparta’da mevcut Belediye Başkanı AK Partili Şükrü Başdeğirmen, yüzde 41.77 oy oranına ulaşarak ikinci kez belediye başkanı seçildi. En yakın rakibi CHP’li Atakan Yazgan ise yüzde 21 oy oranına ulaştı ve ikinci sırada yer aldı.