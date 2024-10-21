‘Yenidoğan çetesi’ siyasetin de gündeminde... Bakan Tunç: Tutuklu sayısı 22

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ‘Yenidoğan Çetesi’ne ilişkin soruşturmanın bir yıllık süreçte gizli yürütüldüğünü belirterek şu bilgileri verdi: “26 Nisan 2024 tarihinde soruşturma kapsamında 47 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 4’ü doktor, 18’i hemşire, 112 personelleri de var içerisinde, hastane görevlileri de var. Toplamda 22’si tutuklandı. 11 doktor olmak üzere 25 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. O günden bu yana iddianameyle ilgili hazırlıklar devam etti ve bu süreç içerisinde iddianame hazırlığı tamamlandıktan sonra da iddianame Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne iddianame sunulmuş durumda.”

SAVCIYA TEHDİT SORUŞTURULUYOR

Bakan Tunç, soruşturmayı yürüten savcıya yönelik tehdit ile ilgili olarak da “Hiç kimse yargı mensuplarımızı bu şekilde tehdit edemez ve korkutamaz. Yargı mensuplarımız, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı çerçevesi içerisinde görevlerini yaparlar. Görevlerini ifade ederken hiçbir kimseden çekinmezler. Bu kapsamda da özellikle yargı görevini etkilemeye yönelik ve soruşturmayı yürüten savcıyı tehdide yönelik kişiler hakkında da bir soruşturma açıldı” dedi. (DHA)



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ÖMER ÇELİK: ÇETENİN TÜM BAĞLANTILARI ÇIKARILACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana’da partisinin Ramazanoğlu Camisi Konferans Salonu’nda düzenlediği Çukurova 7’nci Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı. Burada konuşan Çelik, yenidoğan bebeklerin ölümüne neden olan çetenin, bir cinayet şebekesi olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu şebeke tüm uzantıları, bağlantılarıyla tam olarak ortaya çıkarılacak, hukuk vasıtasıyla en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Cumhurbaşkanımız konunun bizzat takipçisidir. Sağlık, Adalet ve İçişleri bakanlıklarımız bu meselenin üzerine gitmektedir. Masum bebeklere yönelik olarak ortaya çıkan bu şebekenin diyalogları hepimizi günlerdir uyutmamaktadır. Vicdanımız yaralandı. Bu şebekenin kurbanı olan bebeklerimiz için çok üzgünüz. En güçlü, en kararlı şekilde mücadele edeceğimizden, hiçbir konuda taviz verilmeyeceğinden kimsenin şüphesi olmasın.” (Anıl ATAR / DHA)