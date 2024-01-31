Yeniden Refah Partisi’nin yerel seçimde Eskişehir adayı Kadir Çalışıcı oldu

Haberin Devamı

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Yeniden Refah Partisi belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Yeniden Refah Partisi, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 2003 ve 2008 yılları arasında Eskişehir valiliği yapan Kadir Çalışıcı’yı aday gösterdi.

Partinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Adıyaman, Aksaray ve uzun yıllar Eskişehir Valiliği görevlerinde bulunarak büyük bir onurla kamu hizmeti yapmış olan Kadir Çalışıcı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız oldu. Eskişehir’e ve partimize hayırlı olsun.”

TEPEBAŞI VE GÜNYÜZÜ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI DA AÇIKLANDI

Tepebaşı'nda ilçenin eski AK Partili belediye başkanı Tacettin Sarıoğlu aday gösterilirken mevcut Eskişehir Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut da partiye katılarak Günyüzü Belediye Başkan Adayı oldu.

Haberin Devamı

KADİR ÇALIŞICI KİMDİR?

Vali Kadir Çalışıcı Afyon doğumludur. İlk, orta ve lise tahsilini Afyon’da tamamladıktan sonra 1968 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi. 1972 yılında aynı fakültenin Siyaset ve İdare Bölümü’nden mezun oldu. 1973 yılında maiyet memuru olarak Afyon Valiliği’nde staja başladı. İl, ilçe teftiş ve bakanlıklar merkez teşkilatları stajlarını takiben 1976 yılında kaymakam olarak Adilcevaz ilçesine atandı. Sırasıyla Seyitgazi, Bulanık, Andırın, Sarayönü, Soma, Sincan ve Balçova ilçelerinde kaymakam olarak görev yaptı. 1976-1977 yıllarında Soma Kaymakamı iken, lisan eğitimi ve Belçika Devlet Teşkilatı ile ilgili araştırma yapmak için bir yıl süreyle Brüksel’e gönderildi. 1989 öğretim yılında, Milli Güvenlik Akademisi’ne çağrıldı ve mezun oldu. 9 Nisan 1996 tarihinde Adıyaman Valiliği’ne, 9 Ağustos 2000 tarihinde Aksaray Valiliği’ne, 1 Aralık.2003 tarih ve 2003/6478 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Eskişehir Valiliği’ne atandı. Evli ve 4 çocuk babasıdır.