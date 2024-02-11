Yeniden Refah Partisi’nden İstanbul’a damat aday

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Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, dün Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen toplantıyla 31 Mart Seçim Beyannamesi’ni açıkladı ve adaylarını tanıttı. YRP’nin toplantısında, “Ahlaklı Belediyecilik Yeniden Refah ile Mümkün” mottosu ve kapatılan Refah Partisi’nin yerel seçim başarısıyla çıkış yakaladığı 1994 seçimine gönderme yapan “94 Ruhuyla Yeniden Başlıyoruz” sloganı kullanıldı. 31 Mart yerel seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz oldu. YRP Lideri Erbakan, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne eski AK Partili Devlet Bakanı ve YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’ı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne de İzmir İl Başkanı Cemal Arıkan’ı aday gösterdi.

BAZILARI İDDİADA KAYBEDECEK

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Fatih Erbakan, İstanbul adayını, “Bazılarına girmiş olduğu iddialar vesilesiyle takım elbiselerini kaybettirecek açıklama olacak. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul’u fethetti, bizim Mehmedimiz de 16 milyon İstanbullunun gönüllerini fethedecek” sözleriyle açıkladı. Fatih Erbakan, kürsüye kardeşi Elif Erbakan ve eniştesi Mehmet Altınöz ile çıktı.

EKONOMİ KÖKENLİ

-1973 Bursa doğumlu olan Mehmet Altınöz, Bursa Anadolu Lisesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yönetim ve organizasyon yüksek lisansı yaptı. Aile şirketi olan Altınöz AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı. Fazilet Partisi’nin kapatılmasının ardından kurulan Saadet Partisi’nde Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği ve STK ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi olan Altınöz, iki çocuk babası.