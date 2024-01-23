Yeni vasisi belli oldu

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Cem Vakfı’ndaki ‘sahte demans raporu’ krizinde yeni gelişme yaşandı. Genel Başkan Prof. Dr. İzzettin Doğan’ın uzun zamandır demans hastalığıyla mücadele ettiğini iddia eden oğlu Sedat Doğan, babasına vasi olarak atanmak için sulh hukuk mahkemesine başvurmuştu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hastanesi’nin 8 Aralık 2023 tarihli raporunda babasında bunama ve demans hastalığının tespit edildiğini öne süren Sedat Doğan’ın talebini kabul eden mahkeme, doğru karar verebilme yetisini kaybeden İzzettin Doğan’a oğlunun vasi olarak atanmasına karar vermişti.

‘AKIL SAĞLIĞIM YERİNDE’

Akıl sağlığının yerinde olduğunu belirten Prof. Dr. İzzettin Doğan da haberi olmadan akli melekeleri yerinde olmadığına ilişkin hastaneden rapor aldırdığı iddiasıyla oğlu Sedat Doğan ile raporu veren 7 hekim hakkında savcılığa suç duyurusunda ve ‘vasi değişikliği’ talebinde bulundu. Talebi kabul eden mahkeme, Sedat Doğan’ın babası Prof. Dr. İzzettin Doğan üzerindeki vasilik görevini kaldırdı. İstanbul Barosu avukatlarından İbrahim Bülbül’ün vasi olarak atanmasına karar veren mahkeme, ayrıca Sedat Doğan’ın vasi olarak atandığı tarihten itibaren kısıtlı babası İzzet Doğan adına yapmış olduğu tüm işlemleri 2 hafta süre içerisinde mahkemeye bildirmesine hükmetti.