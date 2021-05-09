Yeni haftada hava nasıl olacak? 10 Mayıs il il hava durumu: Kar ve sağanak yağış görülecek!
Hava durumu tahminleri için Meteoroloji'den açıklama geldi. Yurt genelinde geride bıraktığımız hafta sıcak havalar etkisini gösterirken, Doğu Karadeniz yaylaları için kar yağışı uyarısı geldi. MGM'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına inecek. Öte yandan Prof. Dr. Şen, yarından itibaren yağışların Türkiye'yi terk edeceğini ve çarşamba gününden sonra ise sıcaklıkların yükselmeye başlayacağını vurguladı. İşte, 10 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu.
Günlük hava durumu raporu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Doğu Karadeniz kıyıları ile bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık seyredeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve kısa süreli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, CNN Türk canlı yayınında şu uyarılarda bulundu:
''Bugün önemli iki şey var. Birincisi Doğu Karadeniz yaylalarına kar yağacak bugün ve bu gece. Bir soğuma var. Yaylalara çıkan ve orada yaşayan vatandaşlar bugün ve bu gece kar yağışı görebilecekler. İkinci önemli şey Orta ve Doğu Karadeniz'de yani Samsun'dan başlayıp Ordu, Giresun, Rize, Trabzon ve Artvin civarlarında kuvvetli yağışa dikkat etmemiz lazım bugün. Yağışlar biraz kuvvetli. Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun doğu kesimleri, Doğu Anadolu'da yağış var. Yağışlar Doğu Anadolu'da gök gürültülü, yerel sağanaklar şeklinde olacak. Yerel sağanaklarda biraz su baskını riski olabilir.
Yarından itibaren yağış Türkiye'yi terk ediyor. Hatta bayramın birinci gününe kadar yağış yok. ama sıcaklıklar hemen yükselmiyor. Kuzey bölgelerde düşüyor. Kuzeyli rüzgarlardan dolayı bu biraz daha devam edecek. Ne zamana kadar? Çarşamba gününe kadar. Çarşamba günü ısınma başlıyor Türkiye'de ama birdenbire böyle büyük ısınma değil. Güney Ege ve Akdeniz bölgesinde, Akdeniz'in doğusunda güneş radyasyonlarına dikkat etmemiz lazım. Burada güneş radyasyonu 8 ve 9'un üzerinde ultraviyole dediğimiz, diğer bölgelerde şu an böyle bir tehlike yok.''
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 11°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 11°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 8°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 9°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 11°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 10°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 19°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 20°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 5°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 2°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 4°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 10°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 0°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 4°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU -1°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 9°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
AMASYA 4°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 7°C, 16°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Bu akşam saatlerinde Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı, yarın (Pazartesi) bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.
ERZURUM -1°C, 14°C
Bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı, yarın (Pazartesi) parçalı ve az bulutlu
KARS -1°C, 13°C
Bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı, yarın (Pazartesi) parçalı ve az bulutlu
AĞRI -1°C, 13°C
Bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı, yarın (Pazartesi) parçalı ve az bulutlu
VAN 6°C, 16°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 11°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 7°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 10°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
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