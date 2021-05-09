Yeni haftada hava nasıl olacak? 10 Mayıs il il hava durumu: Kar ve sağanak yağış görülecek!

Günlük hava durumu raporu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Doğu Karadeniz kıyıları ile bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık seyredeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve kısa süreli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, CNN Türk canlı yayınında şu uyarılarda bulundu:

''Bugün önemli iki şey var. Birincisi Doğu Karadeniz yaylalarına kar yağacak bugün ve bu gece. Bir soğuma var. Yaylalara çıkan ve orada yaşayan vatandaşlar bugün ve bu gece kar yağışı görebilecekler. İkinci önemli şey Orta ve Doğu Karadeniz'de yani Samsun'dan başlayıp Ordu, Giresun, Rize, Trabzon ve Artvin civarlarında kuvvetli yağışa dikkat etmemiz lazım bugün. Yağışlar biraz kuvvetli. Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun doğu kesimleri, Doğu Anadolu'da yağış var. Yağışlar Doğu Anadolu'da gök gürültülü, yerel sağanaklar şeklinde olacak. Yerel sağanaklarda biraz su baskını riski olabilir.

Yarından itibaren yağış Türkiye'yi terk ediyor. Hatta bayramın birinci gününe kadar yağış yok. ama sıcaklıklar hemen yükselmiyor. Kuzey bölgelerde düşüyor. Kuzeyli rüzgarlardan dolayı bu biraz daha devam edecek. Ne zamana kadar? Çarşamba gününe kadar. Çarşamba günü ısınma başlıyor Türkiye'de ama birdenbire böyle büyük ısınma değil. Güney Ege ve Akdeniz bölgesinde, Akdeniz'in doğusunda güneş radyasyonlarına dikkat etmemiz lazım. Burada güneş radyasyonu 8 ve 9'un üzerinde ultraviyole dediğimiz, diğer bölgelerde şu an böyle bir tehlike yok.''

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 11°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 11°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 8°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 9°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 11°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 10°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 19°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 14°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 20°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 2°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 4°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 10°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 0°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 4°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU -1°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 9°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

AMASYA 4°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 7°C, 16°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Bu akşam saatlerinde Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı, yarın (Pazartesi) bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

ERZURUM -1°C, 14°C

Bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı, yarın (Pazartesi) parçalı ve az bulutlu

KARS -1°C, 13°C

Bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı, yarın (Pazartesi) parçalı ve az bulutlu

AĞRI -1°C, 13°C

Bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı, yarın (Pazartesi) parçalı ve az bulutlu

VAN 6°C, 16°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 11°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 7°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 9°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 10°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

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