Yeni çevre yolu müjdesi! Hamza Dağ İzmir'e vaatlerini tek tek açıkladı

Hamza Dağ'ın konuşmasından satır başları şöyle:

İzmir'de sadece çözümlere odaklandık. Bir hayalimiz var. Hepimiz hayali. Ulaşımıyla çevresiyle, toprağıyla, havasıyla eşsiz İzmir.

Projelerimizi 11 başlıkta topladık. Bu başlıkları toplarken İzmir’in sahadan gelen önceliklerine göre baktık.

Ulaşılabilir, sosyal belediyecilik, çevre altyapısı, dönüşüm, turizm, eğitim ve istihdam, akıllı şehircilik, sağlık altyapısı, tarım, spor altyapısı, kültürüyle eşsiz İzmir.

İzmir Körfez geçişi sadece bir proje değil şehrimizi dünya standartlarına döndürecek bir vizyon projesidir. 6.9 km deniz geçişi olmak üzere 35 proje kapsamında Binali Yıldırım tarafından 2011 yılında kamuoyuyla paylaşılmıştı. Proje bugüne kadar hayata geçirilmedi. İki yakada yaşayan hemşerimizin ısrarları üzerine göreve geldiğimizde bu projeyi hayata geçirmiş olacağız.

YENİ ÇEVRE YOLU

İzmir'in en can alıcı sorunlardan biri olan trafik sorununa yeni çevre yolu projesini hayata geçireceğiz. Bu yol şehrin içindeki ulaşımı azaltacak. Yeni çevre yoluna 9 alandan bağlantı yolu yapacağız. İzmir’e çevre yolu projesiyle şehrimizde yeni dönem başlayacak.

Raylı sistem projelerimizle İzmir’in taşıma hattını çiziyoruz. 2 tane tramvay hattımız var. Karşıyaka ve Konak hatlarımızı birleştirerek raylı hattımızı bütünleştireceğiz.

Buca metrosunu tamamlama çalışmasını yaparken Gaziemir ve Karalar metro çalışmalarına da başlayacağız. İzban’ı 9 vagona çıkararak buradaki izdihamı sona erdireceğiz.

Orta vadeli hedeflerimizde İZBAN’ı bazı ilçelerde yerin altına almaya planlıyoruz. Genç İzmir’in kart sahiplerinde bu seriyi 120 dakikaya çıkaracağız.

Akıllı durak sistemi, otobüsüm nerede gibi uygulamalarda vatandaşlarımızın yolculuk süresini daha hesaplanabilir hale getireceğiz.

İzmir gibi her bir köşesi ayrı değer olan şehirde otopark çilesi nedeniyle vatandaşlarımız planlama yapamamakta. Aktarma merkezlerine yakın otoparklar inşa edeceğiz.

'OTOPARK TARİFESİNE %50 İNDİRİM YAPACAĞIZ'

Mevcut otopark tarifelerinde Nisan ayında %50 indirime gideceğiz. 100 bin araçlı yeraltı yapağımız otoparklarla bu sorunu ortadan kaldıracağız.

Ankara asfaltı ve köprü kavşaklardan oluşan 16 projemizi göreve geldiğimiz ilk yaz döneminde bitirmek istiyoruz. Okulların tatil olduğu bu süreçte eğer bitmezse öbür seneki 3 aylık süreçle 8+8 şeklinde 2 sene içerisinde bu projeleri yapıp ulaşımı rahatlatacağız.

Kent genelinde alternatif yollar biz karayollarıyla ilgili olanları takip edeceğiz. Kiraz-Alaşehir yolunu da hayata geçireceğiz.

İZMİR OTOGARI YENİLENECEK

Şehirler arası otobüs terminaline dair ortak bir fikri var. Bu otogar tarihimize, İzmir’imize uygun değil. Biz bu otogarı yenilikçi İzmir’e modern bir şekilde yenileyeceğiz. Otobüslerin giriş ve çıkışlarını ayrı bir kattan yapacağız.

İskeleleri aktif hale getirerek ulaşımdaki payını %2,5’tan %5’e çıkaracağız.

İzmirim kartını hayatın her halinde kullanılabilecek bir kart haline getireceğiz. İzmirim kart sayesinde kamu kurumlarımızı sosyal imkânları hemşerilerimiz özel avantajlarla ulaşabilecek.

KREŞ SAYISI 100'E ÇIKACAK

Ailelerimiz en önemli ihtiyaçlarından birinin de kreşler olduğunu biliyoruz. Şehrimizde şu an 7 olan kreşlerimizin sayısı 100’e çıkaracağız Üniversiteyi kazanan her üniversite öğrencimize ilk yıl 10 bin lira eğitim destek bursu vereceğiz. İzmarket kurarak sosyal ekonomik durumu zor olan vatandaşlara alışveriş imkânı sunacağız.

0-7 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUĞU OLAN ANNELERE ÜCRETSİZ ULAŞIM

0-7 yaş arasında çocuğu olan annelere ulaşımı ücretsiz yapacağız. Ailesinde engelli bulunan vatandaşlarımızın seyahat etme ve belli nedenlerle engelli bireylerini emanet etmeleri için mola evleri kuracağız.

Engelli vatandaşlarımıza eğitim bursu vereceğiz. Yaşlı bakımını gidip evinde yapılacağı merkezleri kuracağız.

Dezavantajlı engellerimize yılda 1 kere olmak üzere İzmirim kartlarına 10 bin TL yükleme yapacağız. Bu ödeme ile ulaşımdan da yararlanabilir, gidip faturalarını da ödeme yapabilir ya da gidip evine alışveriş yapabilir. Bizim amacımız hane giderini düşürecek işlere odaklanmak olacak.

Çocuk gelişim akademilerimizi hayata geçireceğiz. Bu akademiler ile çocuklarımıza çağın modern eğitimlerini vereceğiz. Çocuk yaşam parkı projesini çok önemsiyoruz. Çocuklarımız park içinde yer alacak atölyelerle farklı meslekleri deneme imkanı yaşayacak.

"ÇİĞİLİ ARITMA TESİSİ TAM KAPASİTE ÇALIŞACAK"

Temiz bir İzmir için kapsamlı bir planımız var. Çiğili atık su arıtma tesisi. İzmir’in sadece atıkları için değil körfezimizin de temizlenmesi için arıtma tesisimizin kapasitesini artıracağız. Göreve gelir gelmez ilk işimiz arıtma tesisinin tam kapasite ile çalışmasını sağlamak olacaktır.

Günlük ortalama 700 tondan fazla çamur çıkacak. Şu anda bu taşınarak bertaraf edilmeye çalışılmaktadır. Çok uzun süre bu çamur arıtma tesisi alanına dökülmüş ve bir çevre katliamı yapılmıştır. Yağmur yağdığında ise bu çamur körfeze akmaktadır. Şehrimizde oluşan koku ve sinek problemini kaldıracağız. Ardından kalan çamur ikinci bir karbon kömür elde edilecek ve buradan da şehrimize 200 milyon lira gelir sağlamış olacak. İnşallah turkuaz bir körfezle karşılaşacağız. Bunu yapacağız.

İzmir bahçeleri projesi sadece bir yeşil alan projesi değildir. Aynı zamanda insanımıza nefes aldıracak bir buluşma noktası olacaktır.

HARMANDALI ÇÖP DOPLAMA ALANI YENİLECEK

İzmir’i geri dönüşümde öncü bir kent yapacağız. Ev ve iş yerlerinde atık ayırma kültürünü teşvik edeceğiz. Gerekirse sadece plastiğin ve kartonun alındığı bir gün belirleyeceğiz. Atıkların doğru ayrıştırmaları ile şehrimizi koruyacağız.

Harmandalı çöp depolama alanını rehabilite ederek vahşi depolama alanına son vereceğiz. Yeni alanlar konusunda da çalışma yapacağız.

Yenilenebilir enerjiyi şehrimizin genelinde yaygınlaştıracağız. Bu projelerle İzmir'imizi sadece bugün değil gelecek nesiller içinde şehrimizi yaşanabilir bir şehir yapmak için ilerleyeceğiz.

Şehrimizi aydınlatan sokak lambalarını güneş enerjisiyle çalıştırarak maliyetimizi düşüreceğiz. Toplamda 150mw kapasiteli güneş enerji alanları oluşturacağız. İzmir’in rüzgarlı tepelerini değerlendirerek rüzgar tribünlerinden yararlanacağız.

KESİNTİSİZ KÖRFEZ YAYA YOLU

Kısa vadede kolay değil ama İnciraltından Bostanlıya denizle bütünleşmiş bir yürüyüş yolu ve bisiklet yolu. Bu projeyi hayata geçirmek göründüğünden daha zor. Körfez boyunca kesintisiz yaya ve bisiklet yolları inşa edeceğiz.

Doğalgazın ulaşmadığı hiçbir mahallemiz kalmayacak. Altyapıyı geliştirerek her mahallemize temiz ve verimli bir enerji sağlayacağız.

İzmir bugün Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanmaktadır. Göreve geldiğimizde %50 indirim yapacağız.

İçme suyunun %50 sinden fazlasını kanalizasyona veriyoruz. Arıtma tesisi de yetersiz kaldığı için temiz su pis suyla karışılıyor. Yağmur su kanlımızı %90’a çıkaracağız.

150 BİN KONUT DÖNÜŞECEK

Bu acılara yaşandığında yürek dayanmıyor. Deprem hayatın bir gerçeği. Depremler mücadele için konutlarımızı daha iyi hale getirmek zorundayız. Güvenliğimizi tehdit eden en küçük bir riske bile tahammülümüz yok ve bunu ortadan kaldıracağız. Yerinde yaşam anlayışımızla kurmuş olduğumuz finans sistemle tüm hanelerin kabul ettiği yerinde dönüşümü gerçekleştireceğiz. 5 yıl içerisinde 150 bin konutu dönüştürmek istiyoruz. Bu çalışmaları yeni kuracağımız İzmir Konut AŞ garantörlüğü içerisinde gerçekleştireceğiz.

50 BİN SOSYAL KONUT VE 4 YÖRE KENT

5 yıl içinde 50 bin sosyal konut ve 4 yöre kentini İzmir’e kazandıracağız. Burada bu yerleşim alanları için 5 yıl ikamet şartı koyacağız. Bu sayede dışarıdan bir göç gelmeyecek. Bornova ve Konak’taki yoğunluğu buralara kaydıracağız. Ülke genelinde yaptığımız gibi yatay mimariyi burada uygulayacağız.

Orta hasarlı olan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi olarak işin içine girerek yarısı bizden kampanyası ya da yukarıda rezerv alanda konut olmak üzere 2 yöntemden biriyle destek olacağız.

Alsancak limanını genişleteceğiz. Urla karantina adasının dönüşüm projesi... İzmir'in cazibelerinden biri olacak. Karantina adasında ziyaretçilerimiz güneşin ve denizin keyfini çıkarabilecek.

MEYDAN ALSANCAK PROJESİ



Alsancak İzmir'in en canlı ve tarihi bölgelerinden biridir. Bu proje ile Alsancak'ı tarihine kültürüne uygun hale getireceğiz. Motorlu araçların geçişini yeraltına alacağız. Yaya geçidi yeşil alanlarla Alsancak hemşerilerimizin buluşma noktası olacak.

KALBİM İZMİR

Konak Atatürk meydanı ve Kemeraltı'nı cazibe merkezi olacak. Kemeraltı dünyanın en eski ve tarihi ticari noktası olmuştur. Burayı restore edeceğiz. Modern otoparklar ile ziyaretçi ve esnafın da sorunu çözülecek. Konak ve Kemeraltındaki tescilli binalar projemizin en önemli yapılarından olacaktır. Bu proje ile meydan genişleyecek. Bu proje sadece İzmir’in değil tüm Akdeniz’in cazibesi haline getirecek.

Belediye Başkanlığım süresince bu şehrin tüm çocuklarını kendi evladım gibi göreceğim, onlar için çalışacağım. Oyun ve animasyon, yazılım geliştirme ile İzmir’imizi teknoloji merkezi yapmak istiyoruz. Burada gençlerimiz kendi oyunlarını tasarlarken global kariyere adımlarını atacak.

Yeni işim ilk ofisim ile girişimcilerimizi destekleyecek. İzmir girişimci sermaye fonunu kuracağız. Kamu ve özel sektörün yanında üçüncü sektörün farkındayız, güçlendireceğiz. Sivil toplum örgütü merkezi yapacağız. Sivil toplum örgütleri faaliyetlerini burada gerçekleştirebilecekler.

AKILLI ŞEHİRCİLİK



Şehir yönetimini ve hizmetlerin kolaylaştırmasında bu uygulama İzmirimiz için mahrum kalmıştır. QR İzmir, sokak sokak, ilçe ilçe analizleri çıkaracak ve binalarda yapılan değişimleri takip edebileceğiz. Kentimiz genelinde belediye hizmetleri analiz edilmesi sağlanacak, yoğunluklarına göre hizmet projeleri güncellenecektir. Güvenlik ve trafik kameralarını QR İzmir uygulamasına eklenecek. Şehrimizin %100 kapasite ile çalışan yeni nesil beyni olacaktır.

Akıllı park ile kent genelindeki otoparklarındaki doluluk anlık takip edilebilecek. Cadde ve sokaklarımızı mobeseler ile takip ediliyor, özellikle çocuk ve kadınlarımızın sokaklarda güvenli bir şekilde dolaşmasını sağlayacağız. Eğitimden sağlığa he alanda dijital dönüşümü sağlayacağız.

Kadın ve aile öncelikle şehirlerimizin yeni doğan bebeklerine mama, süt ve vitamin desteği sağlayacağız. Kadın sağlık yaşam merkezlerimizle tüm kadınlarımızın yanında olacağız.

İzmirimiz bereketli toprakları ile Türkiye’nin eşsiz topraklarından biridir. Yerli tohum ve fide desteği sağlayacağız. Hasat alım garantisi vereceğiz ve bu sayede çiftçilerimiz üretimlerini sürdürebilecek.

Tarım festivalleri düzenleceğiz. Her bir festival bölgenin özgün ürünlerine odaklanacak. Tarımla ilgili 26-27 Şubat’ta ayrıca lansman programlarımız olacak.

Spor sadece fiziksel değil, ruhsal sağlığımız için de olmazsa olmazdır. Her çocuğun bir spor dalıyla tanışmasını sağlayacağız. Her ilçede her vatandaşımızın faydalanabileceği tam kapsamlı spor tesisleri inşa edeceğiz. Her ilçeye en az 1 tane yüzme havuz tesisi kazandıracağız. Yeşil sahası, basketbol sahası olmayan mahallemiz kalmayacak.

3 ŞEHİR KÜTÜPHANESİ KURULACAK

Şehrimize 3 farklı noktada 7-24 hizmet verecek şehir kütüphanelerimizi hayata geçireceğiz. Bu kütüphaneler öğrencilerimizin uğrak noktaları haline gelecektir. Bu kütüphanelerden birine de geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Alev Alatlı’nın ismini vereceğiz.