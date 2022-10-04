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Yengesini öldürdü

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#Muğla#Seydikemer#Hasan Türkmen
Yengesini öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 07:00

Muğla Seydikemer’de Hasan Türkmen (29), önceki gün 19.00 sıralarında, amcasının evinde arazi meselesi yüzünden yengesi Döne Türkmen (50) ile tartıştı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine evine giden Hasan Türkmen, kısa süre sonra av tüfeği ile tekrar amcasının evinin önüne gelerek, yengesi Döne Türkmen’e ateş etti. Döne Türkmen vücuduna isabet eden saçmalarla yere yığıldı. Şüpheli olay yerinden ayrılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Döne Türkmen'in hayatını kaybettiği belirlendi. 

1 KİLOMETRE ÖTEDE BULUNDU

Jandarma, yengesini vurduktan sonra av tüfeği ile kaçan Hasan Türkmen'in yakalanması için çalışma başlattı. Bölgede arama yapan jandarma ekipleri, gece 22.00 sıralarında Hasan Türkmen’i olay yerine 1 kilometre uzaklıkta arazide yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yapılan incelemede, Hasan Türkmen’in yengesini vurduğu av tüfeği ile yaşamına son verdiği tespit edildi.

 

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#Muğla#Seydikemer#Hasan Türkmen

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