MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYazın yaklaşmasıyla yine aynı kâbus can aldı
GeriGündem Yazın yaklaşmasıyla yine aynı kâbus can aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 14.05.2021 - 13:56 | Son Güncelleme:

Yazın yaklaşmasıyla yine aynı kâbus can aldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yazın yaklaşmasıyla yine aynı kâbus can aldı

Kayseri'nin Develi ilçesinde kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan besici Mehmet Köseoğlu (42), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Develi ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi'nde besicilik yapan Mehmet Köseğlu, hayvanlarını otlatmak için çıktığı arazide boynuna kene yapıştığını fark etti. Keneyi eliyle çıkaran Köseoğlu, bir süre sonra fenalaşınca Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 çocuk babası, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. 6 gün süren tedavinin ardından Köseoğlu, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Köseoğlu'nun bugün Sarıkaya Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi mi Covid-19 mu Belirtileri nasıl ayırt edebiliriz
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi mi Covid-19 mu? Belirtileri nasıl ayırt edebiliriz?

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi