Yazgül’ün yardım çığlığı

Haberin Devamı

Diyarbakır Yenişehir’de, Yazgül Ç. (27) ile Mahmut Ç. (32) Mayıs 2022’de evlendi. Mahmut Ç. ve ağabeyi Ahmet Ç. (36), iddiaya göre, 12 Temmuz 2022’de eve yaklaşık 2 kilo uyuşturucu getirdi. Yazgül Ç., eşi Mahmut Ç. ve kayınbiraderi Ahmet Ç.’ye uyuşturucuyu evden çıkarmalarını, yoksa polisi arayacağını söyledi. Yazgül Ç. ile ikili arasında tartışma yaşandı. Daha sonra Mahmut Ç., Yazgül Ç.’den kolundaki 4 bileziği vermesini istedi. Yazgül Ç. bilezikleri vermek istemeyince ikili tarafından darbedilip, bacağına sıcak ütü basıldı, kolonya dökülerek yakılmak istendi. Yazgül Ç.’nin çığlıkları üzerine Ahmet Ç. evden ayrıldı. Komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Mahmut Ç. gözaltına alındı, vücudunda yanıklar olan Yazgül Ç. ise hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Ekipler, Ahmet Ç.’yi de gözaltına aldı. Mahmut Ç., tutuklanırken; Ahmet Ç. serbest bırakıldı. 29 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen Yazgül Ç.’nin vücudunda yanık izleri kaldı.

Haberin Devamı

‘SÜREKLİ TEHDİT ALIYORUM’

Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Mahmut Ç. hakkında ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’, Ahmet Ç. hakkında ise ‘kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan iddianame hazırlandı. Davanın 5’inci duruşmasında Mahmut Ç.’ye ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi, Ahmet Ç. ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Şu anda eşinden boşanma aşamasında olan Yazgül Ç., “Mahmut’a ceza verdiler ama Ahmet daha dışarıda. Benim hayati tehlikem devam ediyor. KADES cihazıyla yaşıyorum. Yaşamım buna bağlı. Beni öldürecekler, sürekli tehdit alıyorum. Gereğinin yapılmasını istiyorum. Ahmet’in ayağında elektronik kelepçe var. Bana yaklaştığı zaman KADES cihazı ötüyor ve polisler müdahale ediyor. Ama sürekli böyle de olmuyor. Ailesi beni gördüğü yerde saldırıyor ve ben sürekli karakola bildiriyorum. Canlı canlı bacağıma ütü yapıştırdılar. Kollarımda, göğüs bölgemde ve karın bölgemde yanık izleri var. Karnım hep dikişli. 12 ameliyat oldum, daha 8 ameliyatım var. Ahmet’in tutuklanmasını istiyorum” dedi.