Yazar Hekimoğlu İsmail son yolculuğuna uğurlandı

Haberin Devamı

Asıl adı Ömer Okçu olan, "Minyeli Abdullah" ve "Maznun" gibi romanlarıyla tanınan gazeteci, yazar Hekimoğlu İsmail 90 yaşında hayatını kaybetti. İsmail'in cenazesi bugün Üsküdar'da bulunan Marmara İlahiyat Camii'ne getirildi. Cenazeye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Hekimoğlu İsmail'in ailesi ve yakınları katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İsmail'in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.