Yaz İstanbul

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Afrika ve Arap Yarımadası’ndan gelen sıcak hava dalgası İstanbulluyu bunaltmaya devam ediyor. Dün İstanbul’da termometreler 31 dereceye ulaştı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaktan bunalıp hafta sonu tatilini de fırsat bilen vatandaşlar park ve sahillere akın etti. Sarayburnu, Bebek, Caddebostan ve Suadiye sahilleri denize girenlerle doldu taştı. Birçok kişi de parklarda ve sahil kenarlarındaki yeşil alanlarda piknik yaptı.

GÖLGEYE SIĞINDILAR

Sıcak havadan etkilenen sahipsiz hayvanlar da gölgelik alanlar da yatarak serinledi. Salı gününden itibaren daha da artması beklenen sıcaklıklara karşı yetkililer, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.