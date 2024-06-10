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Yaz İstanbul

Güncelleme Tarihi:

#Istanbul#Sıcak Hava#Plaj
Yaz İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 07:00

Yaz mevsimine, mevsim normallerinin üzerinde sıcak hava dalgasıyla giren İstanbul’da hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti.

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Afrika ve Arap Yarımadası’ndan gelen sıcak hava dalgası İstanbulluyu bunaltmaya devam ediyor. Dün İstanbul’da termometreler 31 dereceye ulaştı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaktan bunalıp hafta sonu tatilini de fırsat bilen vatandaşlar park ve sahillere akın etti. Sarayburnu, Bebek, Caddebostan ve Suadiye sahilleri denize girenlerle doldu taştı. Birçok kişi de parklarda ve sahil kenarlarındaki yeşil alanlarda piknik yaptı.

GÖLGEYE SIĞINDILAR

Sıcak havadan etkilenen sahipsiz hayvanlar da gölgelik alanlar da yatarak serinledi. Salı gününden itibaren daha da artması beklenen sıcaklıklara karşı yetkililer, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

 

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#Istanbul#Sıcak Hava#Plaj

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