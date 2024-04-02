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Yaya geçidinde otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı

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#Bursa#Yaya Geçicidi#Tuba Çival
Yaya geçidinde otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 11:04

Bursa'da yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Tuba Çival'in (39), aynı kazada yaralanan kızları M.Ç. (7) ile R.Ç.'ye (14) bayramlık kıyafet almak için alışverişe çıktığı öğrenildi.

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Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Aktarhüssam Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Makas atarak hızla ilerlediği öne sürülen Recep Ö. idaresindeki 16 AVZ 313 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Tuba Çival ile kızları M.Ç. ve R.Ç.'ye çarptı. Kazada anne ile kızları yaralanırken, sinir krizi geçiren sürücü Recep Ö. bayıldı. Çevredekiler Recep Ö’ye yardım ederken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar özel bir hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Recep Ö., kendisine "Aşırı hızlı gidiyordu, suçlu bu adam" diyenlere ağlayarak, "Sayaç mı var sende, söylesene bana. Kim ister insanların ölmesini" dedi. Çival hastanede hayatını kaybetti, kızları tedavi altında alındı. R.Ç.'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, M.Ç.'nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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Yaya geçidinde otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Tuva Çival'in kızlarına bayramlık kıyafet almak için alışverişe çıktığı öğrenildi. Recep Ö.’nün de polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yaya geçidinde otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı

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#Bursa#Yaya Geçicidi#Tuba Çival

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