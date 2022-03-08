Yaptığı 'pes' dedirtti! Sosyal medyadan da paylaştı

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Son günlerde motosiklet ile tehlikeli hareket yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücüler, bu görüntüleri sosyal medyada yayınlıyor. Daha fazla izlenmek ve beğeni almak için yapılan hareketler diğer sürücüleri de tehlikeye atıyor.

Haliç Köprüsü ve Unkapanı Köprüsü’nde motosikletli kurye olarak çalışan sürücü, Unkapanı Köprüsü üzerinde akan trafiğe aldırış etmeden motosikletin tek tekerini kaldırarak hızla ilerledi. Kask ve koruyucu ekipman olmadan uzun süre tek teker ile giden kuryenin tehlikeli yolculuğu cep telefonu ile kaydedildi.

Bir başka görüntüde ise Haliç Köprüsü’nden geçen sürücü yine tek teker kaldırarak gitmeye çalıştı. Tek teker gitmeyi alışkanlık haline getiren sürücü, bu sefer arkadaşını omzuna alarak gitti. O anları ise sosyal medyadan yayınladı.

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