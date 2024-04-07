Yangın söndürme ‘sistemli’ olmalı

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Beşiktaş Gayrettepe’de, ‘Masquerade’ adlı gece kulübünde çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının ilk anlarına dair görüntüler ortaya çıkmıştı. Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Yangın Güvenlik Uzmanı Levent Yasa o anları değerlendirdi, benzer olayların yaşanmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Yangın anında yapılabilecekler hakkında bilgi veren Yasa, “Bu yangın özelinde konuşursak, kimyasal maddeden başlayan bir yangın söz konusu. İlk müdahale yapılsa dahi, söndürmekte tam başarı olamama ihtimali yüksek. Çünkü, içeride yüksek miktarda yanıcı madde var. Her tüpün bir söndürme kapasitesi var, kullanılan tüpler 6 kilogramlık olduğundan kapasiteleri çok geniş değil. Bunun için de yönetmeliklere uygun şekilde dizayn edilmiş olan yangın dolabı ya da sabit söndürme sistemleri, yağmurlama sistemleri gibi sistemlerin olması gerekiyordu ki oradaki yangına tam olarak müdahale edilebilsin” dedi.

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250 METREKAREDE BİR TÜP

Yasa, yangın tüpleri konusunda da “Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik bunu belirlemiş. Maksimum 250 metrekareye bir tüp olacak şekilde tüp sayısının belirlenmesi gerekiyor. Orada yeteri kadar tüp olsaydı; bir de personelin de bu tüpleri kullanmayı biliyor olması lazım. Tüpü kullanmayı bilmiyorsa, siz istediğiniz kadar koyun. Koyulan tüpün de yanan malzemenin cinsine göre uygun olması gerekiyor. Yangın tüpleri yönetmeliklere göre 4 yılda bir değiştirilmek zorundadır. Aylık kontrollerinin yapılması gerekir. Bir işçinin beyanına göre tüpün bir tanesi çalışmış, bir tanesi çalışmamış” diye konuştu.

Yasa son olarak “Burada ihmaller zinciri söz konusu. Ruhsatlamadan, tadilata izin alınmamasına kadar bir ihmaller zinciri” diye konuştu.

GAZ YERİNE SU VE HAVA

Yangın Söndürme Sistemleri Uzmanı Gürkan Danacı ise, otomatik yangın söndürme sistemlerinin önemine dikkat çekti. Danacı, “Yangın söndürme sistemlerinin kurulumunda sahte ve yan sanayi ürünlerin kullanıldığı görülebilmektedir. Bu parçalar sistemin çalışmamasına sebep olabilmektedir. Yangın söndürme tüplerinde orijinal yangın söndürme sıvısı kullanılmadığında veya sistemin yanlış kurulması durumunda sistem devreye girmez; girse bile yangını söndüremez” dedi.

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Danacı sistemlerin bakımına da dikkat çekti: “Piyasada orijinal ürünler yerine yan sanayi ürünlerin kullanıldığını biliyoruz. Yine bu sistemlerde kullanılan gazların da yetkilendirilmiş firmalarda doldurulması gerekiyor. Piyasada gaz yerine su veya hava basıldığına dair birçok örnek gördük.”