Yanan ormanlardan güzel haber... Metrekarede 10 fidan çıktı

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ANTALYA Manavgat’ta 28 Temmuz 2021’de başlayan ve başka illere de sıçrayan orman yangınları iki haftadan fazla devam etmişti. 29 Temmuz’da Muğla’nın Köyceğiz ilçesine de sıçrayan yangın 12 Ağustos’ta kontrol altına alınmıştı. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, geçtiğimiz aralık ayında Muğla Köyceğiz’deki ormanlık alanda incelemeler yaptı. Yangınların üstünden geçen iki yılı aşkın sürenin ardından bölgenin yeşillendiğini gözlemlediğini dile getiren Prof. Dr. Tolunay, 2021 yılında yanan ormanın kendini yenilemeye başladığını söyledi.

Prof. Dr. Tolunay, yanan ormanlık alanda yaptığı gözlemleri şöyle anlattı: “Muğla Köyceğiz’de yaklaşık 10 bin hektarlık orman alanı yanmıştı. Sonrasında alanın bir kısmı insan eliyle ağaçlandırılmıştı. Ancak bu tür durumlarda tohumlar kendiliğinden çimlenmediğinde ağaçlandırmayı B planı olarak düşünürüz. Bu sebeple ağaçlandırılan kısım azdı. Şunu gördüm ki, meslektaşlarım da yanan alanlara fidan dikmekten ziyade yangın sonrasında az yanmış, zarar görmemiş kozalakları araziye serpiştirmişler. Dökülen tohumlardan bölgede birtakım yeşillenmelerin oluştuğunu gördüm. Bu sevindirici. Metrekarede yaklaşık 10 tane fidan var.

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YANGIN GEÇİRMEMİŞ GİBİ

Antalya Manavgat çevresinde de çok yanan alan vardı. Orada biraz daha fazla fidan dikimi yapılmış ve yavaş yavaş yeşillenmeler var. Yangın geçirdiği anlaşılmıyor. Yangın sonrası hafızamıza kazınan küllü, kötü görüntü yerini maki bitki örtüsünün çıktığı ve aradan fidanların gözüktüğü bir alana bırakmış. Yaklaşık 5 yıl sonra alanda 1.5 metre boylarında fidanları görmeye başlarız.”

50 DERECENİN ÜSTÜNÜ GÖREBİLİRİZ

- İklim değişikliğiyle sel, kuraklık, fırtına ve yüksek sıcaklık gibi afetlerin artmasının beklendiğini dile getiren Prof. Dr. Tolunay şunları söyledi: “Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından aşırı hava olaylarının verileri uzun yıllardan beri tutuluyor. 1990’lı yıllarda yılda 100-150 aşırı hava olayına dair kayıt bulunuyordu. Ancak son 10 yıla baktığımızda özellikle 2018’den sonra hep bir önceki yılın üstünde aşırı hava olayı yaşandığını görüyoruz. 2022’de binin üstünde aşırı hava olayı yaşandı 2023’te ise bu rakam bin 400’ün üstüne çıktı. Diğer yandan 2023 yılında Türkiye’de sıcaklık rekoru kırıldı. Eskişehir’de 49.5 derece ölçüldü. Bu sebeple belki de 2025’te 50 dereceyi geçeceğiz.”